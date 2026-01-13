El helipuerto de Algeciras crece un 14% con más de 34.000 pasajeros en 2025

El helipuerto de Algeciras terminó 2025 con 38.490 pasajeros, un 14% más que en 2024. Este positivo balance, ofrecido por el Grupo Aena, arroja una media de más de cien usuarios diarios en las instalaciones ubicadas en el puerto algecireño.

En cuanto a las operaciones, durante el año pasado se contabilizaron 3.042 vuelos en la infraestructura de Algeciras, lo que supone un repunte del 11,5% en relación con un ejercicio antes.

El buen comportamiento del tráfico en diciembre favoreció los registros acumulados de 2025. El helipuerto atendió en ese periodo a 3.044 viajeros (+8,8% respecto al mismo mes de 2024) y 238 operaciones (+4,4%).

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron 2025 con récord histórico de pasajeros: 384.837.183, un 4,2% más que en el año 2024; gestionaron 3.279.864 movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportaron 1.533.901 toneladas de mercancía, un 7,9% más que el año pasado.

En el mes de diciembre han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 27.929.791 pasajeros (un 3,7% más que en el último mes de 2024); se registraron 240.756 movimientos de aeronaves (+0,6%); y se transportaron 137.236 toneladas de mercancía, un 10,1% más que en diciembre de 2024.

Aena ya está ultimando el diseño de los planes de inversión que requerirán los aeropuertos de España los próximos años, con el fin de garantizar la capacidad necesaria para su buen funcionamiento. Los récords de tráfico de los últimos años son una muestra clara de esa necesidad y de la situación que se producirá en los próximos años en las infraestructuras, que tendrán que adaptarse a la capacidad disponible y a los ambiciosos proyectos de ampliación y remodelación.