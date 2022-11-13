Саша та ії син, українські біженці в Альхесірасі: " 24 лютого наше життя зупинилося"

Мы выделяемся из толпы. Нас легко заметить в числе прохожих. Волосы собраны в хвост илиаккуратный пучок, полное отсутствие косметики на лице, простая, зачастую спортивная одежда. И,главное, озабоченный и отстраненный взгляд, как будто мы не здесь, не сейчас, а где-то в другомместе. Мы ходим быстро, почти бегаем. Пробегая каждый раз по уютным, красивым улочкамгорода, мельком замечаем радостных, улыбающихся испанцев, которые спокойно сидят вуличных кафе, наслаждаясь кофе и вкусным обедом. Никто никуда не спешит, все радуютсяжизни, живут в моменте, наслаждаются настоящим и строят светлые планы на будущее. «Как жехочется окунуться в эту атмосферу спокойной, размеренной жизни», - думает каждый из нас…. ибежит дальше по своим делам.

Совсем недавно мы тоже были дома, в своей родной стране, жили, любили, растили детей,ездили за покупками, ходили на любимую работу, встречались с друзьями по выходным в такихже уютных кафе. И строили планы. Грандиозные планы. Сьездить на море, достроить дом,доделать ремонт, и возможно, родить еще детей. Мы не боялись мечтать, мы знали, что все нашипланы осуществятся и мечты станут радостной реальностью. Но настал день 24 февраля…. Самыйобычный зимний будний день. Таким он должен был стать…. Но начался он для многих стревожных новостей, бесконечных звонков друзьям и родным, и полным непониманием иотрицанием происходящего. В нашей стране началась война. «Не может быть, это невозможно,это какая-то ошибка», - думали мы. В этот момент нашу столицу обстреливали ракетнымиснарядами и уже были первые жертвы среди мирного населения. В этот роковой день наша жизньостановилась. Требовалось резко забыть о своем настоящем, оставить всё и просто убегать,спасать себя, своих детей. Сделать все возможное для того, чтобы твой ребенок никогда неувидел, как летят ракеты, как звучат пронзающие душу взрывы, и не остался под руинамисобственного дома, рядом с мамой и папой. Мой ребенок, к сожалению, все это пережил. Ивидеть своего двухлетнего малыша, который сидя на полу в кухне, дрожит и всем своиммаленьким тельцем прижимается к папе, и даже, кажется, не дышит от пронизывающего страха,это самое ужасное в жизни. Не дай бог, такое пережить ни одной маленькой, невинной душе. Недумая, а только боясь, в спешке собираешь самые необходимые вещи и документы, и бежишь отэтого ужаса….. Бежишь в неизвестность. Вот такое трагическое начало у нашего нового сценарияжизни. Сценария жизни миллионов украинцев.

И вот мы здесь. Уже в безопасности, но по привычке прислушиваемся к каждому звуку и шороху.Мы больше не любим салюты и фейерверки, ведь они напоминают вовсе не о празднике, а о томужасе, который мы были вынуждены пережить. Пережить почему? Потому что одномуизвестному фашисту и нелюдю захотелось больше власти, денег и плодородных земель. Емуплевать на наше настоящее и будущее, на наших детей, плевать, что мы потеряли свою жизньцеликом и полностью. И вынуждены строить её с самого начала.

Мы строим её в тесной связке друг с другом, но каждый по-разному. У каждого из нас своя судьбаи свой непростой жизненный путь. Есть среди нас люди, уже имеющие внуков, но не знающие всвоей жизни материнского тепла. Есть женщины разведенные, которые уже давно привыкли саминести ответственность за свою жизнь, не полагаясь ни на кого. Есть молодые, незамужние имечтающие о большой и чистой любви. Есть те, кто эту любовь уже встретил. Есть и такие,которым переезд в другую страну и личные трагедии помогли понять, что рядом вовсе не такойуж любимый и родной человек.

Мы все просыпаемся с утра и слышим голоса друг друга, доносящиеся из общего коридора. Ведьживем в общежитии, забыв про собственные комфортные дома и квартиры. Но мы не жалуемся ивсе понимаем. Участь беженцев такова: долгое время они лишены родного дома. Крыша надголовой есть. Но при этом свой дом уже далеко, а новое место жительства пока не являетсяродным. Время завтракать. Кофе или чай, овсянка или бутерброд, возможно тост с джемом и вотмы, полные сил, начинаем новый день. День открытий, курьезов, хороших и плохих новостей,новых знаний, новых трудностей и конечно, новых побед. У каждого они свои. Но всех насобьединяет одно: мы несомненно постоянно на связи с родными, близкими и друзьями. Мыпереживаем и ищем способы быть вместе, скучаем и ждем встречи. Но вместе с тем учимся житьсегодняшним днем, здесь и сейчас. Для многих это тяжелая наука. Ведь мы привыкли держатьсвою жизнь под контролем, самостоятельно выстраивать свои будни, ставить цели и идти к ним,привыкли мечтать и строить планы. Здесь, увы, мы не в ответе за свою жизнь. Мы зависим отлюдей и организации, которая нам помогаем, зависим от обстоятельств. Мы живем с ощущениемтого, что нас уносит стремительное течение, и мы вынуждены плыть и не сопротивляться. Ведьнавыками мастерского плавания, чтобы выплыть, еще не владеем, а побороть стихиюсамостоятельно не можем. Мы стараемся привыкнуть к новой жизни, людям, обстоятельствам.

Каждый день активно стараемся влиться в будни европейцев. Не плачем, не злимся и не хандрим.А если и грустим, то наедине с собой, в тишине ночи. Днем же живем активной и насыщеннойжизнью. Учимся чему-то новому, осваиваем новые профессии. Благо, есть раздолье для практики.И желающих подстричься, сделать массаж или маникюр хоть отбавляй. Первостепенно длякаждого из нас конечно изучение языка. На курсах испанского мы самые прилежные иответственные ученики. Ведь мы понимаем, как это нам необходимо и каждый день сталкиваемсяс проблемой языкового барьера и неумения понятно изьясняться. Вокруг так много интересных,открытых и доброжелательных людей, а мы даже не можем поболтать. «Como te llama? Ukranianaи no itiendo» - вот и все наши «коронные» фразы. На этом диалог заканчивается и начинаетсяполная растерянность и желание убежать к маме. Но мы старательно учимся и совсем скоробудем свободно болтать с местным населением. Конечно, сталкиваемся и с множеством бытовыхпроблем: где находится центр занятости? Как попасть на прием к врачу? Что делать, еслизакончились деньги на телефоне? Как доехать до торгового центра? А поменять деньги? Какзаписать ребенка в бассейн? И где он вообще находится? А какое расписание у автобусов? Пляждалеко или можно дойти пешком? Как открыть счет в банке? И ещё множество где? как? Ипочему? И каждый раз искренне благодарим людей, которые помогают нам в адаптации. Нашималыши активно вливаются в испанские будни вместе с мамами. Ходят в садик, в школу, накружки. Так же, конечно, изучают язык. Они находят друзей, развиваются и, к сожалению, скаждым днем все больше и больше забывают родной дом. Обед как всегда по расписанию. Апосле наш хостелл кажется ненадолго замирает. Время отдыха. Каждый в своей комнате. Кто-тоучится, кто-то спит, кто-то общается с близкими или смотрит новости. Просмотр новостной лентыстал для нас таким же обыденным, каждодневным ритуалом, как душ. И вот с новыми силами мыпродолжаем каждый свой день. Уборка, стирка или поход в магазин - рутинные дела тоже никтоне отменял. В водовороте забот мы не замечаем, как проносится время, и вот уже совместныйужин как всегда собирает нас в стенах общей столовой. Там у нас своя атмосфера. Мыобмениваемся новостями и впечатлениями за день, мамочки пытаются накормить своихмаленьких непосед, а малыши бегают и кричат, ощущая себя главными героями в гуще событий.

Все громко, суетливо, но при этом как-то необьяснимо уютно. Прохладный вечер плавноопускается на город. Время прогуляться перед сном и завершать очередной день привычнымиритуалами. Привычность это наше все. Привычность, обыденность, рутина. Это те слова, в которыхмы живем. Так называемый «день сурка». Но пока это для нас лучший сценарий. Мы ложимсяспать, надеясь на новый, светлый день, полный событий, приятных открытий и неожиданныхперемен. Мы желаем «спокойной ночи» не только своим маленьким крошкам, сопящимрядышком, но и всем родным и близким людям. Жаль, что пока только мысленно. Но обнимая ицелуя их в своих мечтах, мы надеемся, что совсем скоро ощутим их тепло в своих обьятиях.Спокойной ночи, наши родные люди, пусть Господь бережёт ваш покой и сон. Проснитесь завтраот солнечных лучей, которые светят в окно, а не от взрывов и воя сирен. Сладких вам снов,любимые.

Мы здесь, но пока отдельно. Мы активные, но скованные. Общительные, но не разговорчивые.Обеспокоены, но сосредоточены на главном. Понятные, но не понятые до конца. В тесной связке снекогда чужими людьми, мы все начинаем новую жизнь, делая друг друга свидетелями нашихбудней. Мы помогаем друг-другу, поддерживаем, вместе переживаем все радости и печали. У насв Украине говорят «Слава Украине, героям Слава». Вспоминая эту фразу, мы осознаем, чтокаждый из нас по-своему герой. И двухлетний малыш, который пережил уже достаточнопотрясений за свою короткую жизнь. И который еще толком не умеет держать ложку, но целуя иобнимая маму, как-бы говорит ей «не бойся, ты не одна, я с тобой». И мама с тремя детьми,которая не опуская рук, находит в себе силы строить новую жизнь. И даже если и плачет, то тихо,украдкой, боясь потревожить сон детей. И пожилая дама, которая могла бы спокойнонаслаждаться жизнью на пенсии, выращивая розы и играясь с внуками, но вынужденаадаптироваться к новой жизни, новому языку и менталитету. Все мы герои своей страны, попаспорту и в душе. Все мы стремимся к свободе, ментальной и физической. Никто из нас, несясь вэтом стремительном потоке, пока не ощущает ни берега, ни дна. Но все мы учимся плавать, чтобыне утонуть, а мастерски управлять жизненными волнами и благополучно плыть в спокойную исчастливую жизнь.