El Gali cruza el Atlántico y ficha por Taurovelez para abrirse camino en las grandes plazas de América

El joven novillero español David Fernández Galindo “El Gali”, natural de Algeciras, afronta un nuevo impulso en su carrera. La empresa latinoamericana Taurovelez, dirigida por el empresario y apoderado Gilberto García Vélez, ha anunciado oficialmente el apoderamiento con el torero, considerado una de las promesas emergentes del escalafón de novilleros con picadores.

El acuerdo abre a “El Gali” las puertas del circuito taurino americano. Taurovelez cuenta con una amplia red de relaciones dentro del sector en distintos países del continente, lo que permitirá potenciar la proyección internacional del novillero español en plazas de gran tradición.

Mientras ultima su preparación, el torero se encuentra centrado en una temporada que afronta con especial ilusión. Su primer compromiso está previsto en Aguascalientes, una de las plazas de mayor prestigio del panorama taurino de América y un escaparate clave para los nuevos valores del toreo.

La campaña americana del novillero contempla actuaciones en México, Colombia, Perú y Ecuador, países donde la tauromaquia mantiene una fuerte implantación y donde el joven espada buscará consolidar su nombre dentro del escalafón.

Desde Taurovelez destacan que esta nueva etapa se afronta con “ilusión y compromiso”, convencidos de que el novillero reúne “las cualidades, el valor y la personalidad necesarios para abrirse camino en las plazas de América”, llevando consigo el sello del toreo español.

En las próximas semanas se irán anunciando nuevos compromisos dentro de esta campaña americana, una gira que puede marcar un punto de inflexión en la trayectoria de “El Gali” y que situará al novillero algecireño ante algunos de los públicos más exigentes del continente.