El cante flamenco de Jesús Méndez cautiva en el Centro Paco de Lucía de Algeciras

El Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras se ha vestido de arte y profundidad flamenca este viernes con la actuación del cantaor Jesús Méndez, una de las voces más reconocidas del flamenco contemporáneo, que ha ofrecido un recital memorable arropado por el toque del guitarrista Vicente Santiago y las palmas de Diego Montoya y Manuel Salado.

El artista jerezano, criado en el seno de una de las sagas flamencas más importantes de Jerez de la Frontera, ha forjado una trayectoria sólida y respetada por su compromiso con la tradición del cante jondo, abarcando palos como la soleá, seguiriyas, bulerías o tientos-tangos con intensidad y un profundo respeto por las raíces del flamenco. Su voz, poderosa y expresiva, ha sido reconocida tanto por crítica como por aficionados al género, y su carrera lo ha llevado a actuar en citas de prestigio como ciclos de flamenco en teatros y festivales de renombre a nivel nacional e internacional.

El recital comenzó a las 19:00, en un auditorio que acogió a aficionados de todas las edades. Méndez desplegó un repertorio equilibrado entre cantes clásicos y momentos de gran emoción, destacando por su dominio del compás y la implicación emocional en cada pase. El guitarrista Vicente Santiago enriqueció cada pieza con un toque delicado y preciso, mientras Diego Montoya y Manuel Salado imprimieron al cante un pulso rítmico que contuvo al público en cada compás.

Entre el público se respiró admiración y respeto, con aplausos sinceros que resonaron tras cada interpretación. La actuación de Méndez se erigió como uno de los platos fuertes de la programación cultural de este espacio, enmarcada en una agenda que busca acercar el arte flamenco a residentes y visitantes en un entorno tan emblemático como es el dedicado a Paco de Lucía, figura universal del flamenco y referencia mundial del toque.