El tiempo
Frío, poniente fuerte y olas de hasta 6 metros
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma

Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras

La muestra de Pepe Gutiérrez permanecerá abierta al público en el Centro Documental José Luis Cano hasta el próximo 20 de febrero.

R. D.

Algeciras, 23 de enero 2026 - 22:44

El fotógrafo Pepe Gutiérrez ha inaugurado este viernes en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras la exposición No me toques las palmas que me conozco, una propuesta que invita al espectador a mirar lo cotidiano desde una óptica cercana, lúdica y profundamente humana. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 20 de febrero.

El proyecto supone un giro significativo en la trayectoria artística de Gutiérrez sin renunciar a su esencia. A través de una mirada cargada de ironía, sensibilidad y capacidad de observación, el autor plantea un recorrido visual por rituales, gestos y escenas compartidas que forman parte de la memoria colectiva. La cámara se convierte así en una herramienta de conexión y socialización más que en un simple instrumento de documentación.

La exposición es el resultado de un proceso creativo colaborativo en el que han participado Marga Guinea, Santos Álvarez León, Rosa López y Sandra López, cuyas aportaciones enriquecen el discurso visual y aportan una diversidad de enfoques. Esta autoría compartida refuerza el carácter abierto del proyecto y amplía su lectura, ofreciendo una visión fresca de la vida cotidiana y de las ceremonias que nos definen como comunidad.

La inauguración contó con la presencia de representantes municipales, entre ellos la concejal delegada de Comercio y Mercados, Sabina Quiles, quien felicitó al autor por su trabajo y animó al público a recorrer la muestra con una mirada abierta y participativa.

Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
1/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
2/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
3/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
4/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
5/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
6/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
7/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
8/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
9/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
10/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
11/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
12/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
13/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
14/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
15/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
16/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
17/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
18/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
19/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
20/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
21/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
22/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
23/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
24/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
25/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
26/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
27/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
28/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
29/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma
Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras
30/30 Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras / Claudio Palma

También te puede interesar

Lo último

stats