Las fotos de la inauguración de la exposición 'No me toques las palmas que me conozco' en Algeciras

El fotógrafo Pepe Gutiérrez ha inaugurado este viernes en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras la exposición No me toques las palmas que me conozco, una propuesta que invita al espectador a mirar lo cotidiano desde una óptica cercana, lúdica y profundamente humana. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 20 de febrero.

El proyecto supone un giro significativo en la trayectoria artística de Gutiérrez sin renunciar a su esencia. A través de una mirada cargada de ironía, sensibilidad y capacidad de observación, el autor plantea un recorrido visual por rituales, gestos y escenas compartidas que forman parte de la memoria colectiva. La cámara se convierte así en una herramienta de conexión y socialización más que en un simple instrumento de documentación.

La exposición es el resultado de un proceso creativo colaborativo en el que han participado Marga Guinea, Santos Álvarez León, Rosa López y Sandra López, cuyas aportaciones enriquecen el discurso visual y aportan una diversidad de enfoques. Esta autoría compartida refuerza el carácter abierto del proyecto y amplía su lectura, ofreciendo una visión fresca de la vida cotidiana y de las ceremonias que nos definen como comunidad.

La inauguración contó con la presencia de representantes municipales, entre ellos la concejal delegada de Comercio y Mercados, Sabina Quiles, quien felicitó al autor por su trabajo y animó al público a recorrer la muestra con una mirada abierta y participativa.