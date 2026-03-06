Meteo
La primera pista del tiempo para Semana Santa 2026
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / ANDRÉS CARRASCO

Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 06 de marzo 2026 - 20:45

Algeciras acoge desde este viernes 6 de marzo hasta el domingo 8 el VIII Congreso de la Federación Andaluza de Fotografía, un evento organizado por la Asociación iNFOCUS con la colaboración del Ayuntamiento, que reúne a fotógrafos, aficionados y profesionales en torno a exposiciones, ponencias y encuentros creativos repartidos por distintos espacios culturales de la ciudad.

Este viernes por la tarde se ha inaugurado la muestra Yerba, el corazón verde de la transhumancia de Katy Muñoz. La artista retrata la vida de los pastores trashumantes y sus rebaños en Jaén. A través de 45 imágenes, destaca el valor ecológico, cultural y económico de esta práctica ancestral de pastoreo, que conecta la ganadería con la sostenibilidad.

La muestra se encuentra instalada en la Sala Bellas Artes del Museo Municipal de Algeciras.

Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
1/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
2/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
3/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
4/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
5/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
6/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
7/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
8/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
9/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
10/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
11/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
12/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
13/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
14/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
15/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
16/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
17/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
18/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
19/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
20/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
21/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
22/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco
Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz
23/23 Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz / Andrés Carrasco

También te puede interesar

Lo último

stats