Fotos de la exposición 'Yerba, el corazón verde de la transhumancia' de Katy Muñoz

Algeciras acoge desde este viernes 6 de marzo hasta el domingo 8 el VIII Congreso de la Federación Andaluza de Fotografía, un evento organizado por la Asociación iNFOCUS con la colaboración del Ayuntamiento, que reúne a fotógrafos, aficionados y profesionales en torno a exposiciones, ponencias y encuentros creativos repartidos por distintos espacios culturales de la ciudad.

Este viernes por la tarde se ha inaugurado la muestra Yerba, el corazón verde de la transhumancia de Katy Muñoz. La artista retrata la vida de los pastores trashumantes y sus rebaños en Jaén. A través de 45 imágenes, destaca el valor ecológico, cultural y económico de esta práctica ancestral de pastoreo, que conecta la ganadería con la sostenibilidad.

La muestra se encuentra instalada en la Sala Bellas Artes del Museo Municipal de Algeciras.