Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras
El bailaor algecireño abre la temporada de actuaciones de artistas locales en La casa de Paco

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 16 de enero 2026 - 21:24

El bailaor algecireño David Lozano ha inaugurado este viernes la temporada de actuaciones de artistas locales en el Centro de Interpretación Paco de Lucía, ofreciendo un recorrido por su evolución artística y su particular visión del flamenco.

Lozano, que no proviene de una familia flamenca, comenzó a formarse desde los seis años en clases de Pepe Heredia en el barrio de San Isidro, y más tarde completó su aprendizaje en Sevilla con reconocidos maestros como Manolo Marín, Rafael Campallo, Antonio Canales o La Lupi. Su estilo combina la técnica de pie con la expresividad de la cintura para arriba, priorizando la transmisión estética y emocional del baile.

En el espectáculo, el artista presentó un paralelismo entre su vida y su arte, interpretando tres palos: seguiriya, soleá y alegrías de Cádiz, incluyendo guiños a sus raíces en Algeciras y a sus padres, quienes fueron sus primeros espectadores y apoyo incondicional. Lozano destacó la influencia de la escuela sevillana y de la familia Andrade, que ha acompañado su carrera artística.

El público disfrutó de una actuación cargada de sensibilidad y virtuosismo, marcando un inicio prometedor para la programación flamenca de 2026 en la Casa de Paco.

1/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
2/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
3/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
4/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
5/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
6/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
7/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
8/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
9/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
10/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
11/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
12/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
13/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
14/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
15/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
16/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
17/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
18/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
19/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
20/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
21/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
22/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
23/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
24/24 Fotos del espectáculo "Mi sentir flamenco" de David Lozano en el Centro Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco

