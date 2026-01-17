Fotos del concierto de Rosario Montoya 'La reina gitana' en el Centro Paco de Lucía

La pianista ofrece un recital íntimo y cargado de emoción en La Casa de Paco

El Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras ha cogido este sábado 17 de enero el concierto Sensaciones – Piano de Rosario Lazo Montoya, La Reina Gitana, una actuación íntima que envolvió al público en un clima de emoción y cercanía desde los primeros acordes.

Sentada al piano, Rosario ofreció un recorrido muy personal por su universo musical, donde confluyen la formación clásica y una profunda raíz flamenca. Su forma de tocar, intensa y nerviosa, transmitió una sensibilidad marcada por su infancia, por el contacto con la naturaleza y por una historia familiar estrechamente ligada al flamenco, presente de manera sutil en cada interpretación.

El concierto de La Reina Gitana en el Centro Paco de Lucía.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando La Reina Gitana dedicó una de las canciones a su madre, que este domingo cumple 90 años. Hija de una bailaora y de un cantaor muy vinculado a la vida peñística, y heredera de varias generaciones de artistas, Rosario trasladó ese legado al piano con un lenguaje propio, alejado del artificio y centrado en la emoción. No faltó la huella de su sólida formación en el Real Conservatorio Manuel de Falla, donde obtuvo el primer premio de composición.

Primera mujer gitana en España en lograr el título de profesora e instrumentista de piano, La Reina Gitana firmó un concierto sincero y delicado, que fue creciendo en intensidad y que encontró la respuesta del público en un prolongado y cálido aplauso final.