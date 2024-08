Fapacsa denuncia la "falta de personal" y el "mal funcionamiento" de Correos en Algeciras

Algeciras/La federación de asociaciones vecinales de Algeciras (Fapacsa) ha remitido sendos escritos a la empresa Correos y Telégrafos y a la Subdirección General de Régimen Postal, dependiente del Ministerio de Transportes, en los que denuncia el "nefasto" funcionamiento de Correos en la ciudad.

Fapacsa solicita que se contrate a todo el personal operativo en la plantilla, cobertura de bajas y vacaciones para mejorar el servicio. Además, insta al alcalde de Algeciras, Jose Ignacio Landaluce a que intervenga.

La federación de asociaciones indica que hace más de diez años que Algeciras está padeciendo la disminución drástica de personal en Correos lo que que conlleva el retraso considerable en el envío y recibo de documentos importantes no sólo comercial o institucional. "Hablamos de un tipo de correspondencia certificada o notificada que tiene unos plazos de entrega y respuesta", indica Fapacsa en un comunicado.

"A modo de ejemplo esta semana concretamente en una de las oficinas, de once personas en plantilla sólo una está trabajando. De hecho, está convocada huelga en el sector (que agravará aún más la situación) entre 21 de agosto y el 31 de octubre. Para prestar el servicio hace falta recursos económicos y no parece coherente que no se contrate personal imprescindible y se realicen gastos millonarios en publicidad", asegura la federación de asociaciones.