El ex director de la cárcel de Algeciras publica sus memorias: '45 años entre rejas. La desagradable realidad de las prisiones'

El funcionario de Instituciones Penitenciarias Francisco Márquez, ex director del centro Botafuegos de Algeciras, presentará, el miércoles 10 de diciembre, su libro 45 años entre rejas. La desagradable realidad de las prisiones. El acto se llevará a cabo en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras a partir de las 18:00.

La obra, editada por Imagenta, contiene las memorias de su autor, escritas después de desempeñar su trabajo en la Institución durante 44 años y haber pasado prácticamente por todos los puestos que componen su administración periférica. Su último destino fue la dirección del Centro Penitenciario de Algeciras, llamado Botafuegos, durante 16 años. Llegada la jubilación forzosa, sintió la enorme necesidad de escribir, de contar cosas, de contribuir en lo que pueda a entender la realidad de los centros penitenciarios, a difundir algunas de mis ideas, lo que pienso, lo que siento y lo que he sentido a lo largo de mi vida profesional; en definitiva, sus vivencias directas. En las 552 páginas de su libro, Francisco Márquez no dejará indiferente al lector con sus relatos, al mismo tiempo que defiende, por encima de todo, a la institución donde ha ejercido en el sentido más amplio y generoso de esta expresión con sus numerosos defectos, pero también con sus virtudes.­

El autor de 45 años entre rejas. La desagradable realidad de las prisiones sostiene que las cárceles seguirán existiendo, por mucho que deseemos lo contrario. Pero qué duda cabe que, aunque en un trabajo como este los profesionales nunca estarán plenamente satisfechos, España ha recorrido un camino bastante importante que no podemos negar. En este sentido, asegura que nuestro país poco le tiene que envidiar a cualquier otro del mundo desarrollado.­­

Sobre el autor

Francisco Márquez Salaverri (Valle de Lecrín-Granada, 1955) cursó sus primeros estudios de ingreso y primero de bachiller por libre en el Instituto Padre Suarez de la capital granadina. El resto de los estudios de bachiller desde segundo a COU. Los hizo en el instituto Emilio Muñoz de Cogollos Vega. Posteriormente cursó estudios de Magisterio en la Inmaculada Concepción del Ave María, en Granada. Acabada su carrera

de maestro, realizó el servicio miliar en el cuartel de infantería Mallorca-13 en Lorca (Murcia). Una vez licenciado, estuvo un año de educador en el instituto Emilio Muñoz, en Cogollos Vega, donde en su día hizo el bachillerato. Acudió por primera, sin éxito, a las oposiciones del Cuerpo de Maestros Nacionales. En noviembre del 1980 tuvo la oportunidad de ingresar en el Cuerpo Especial de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias como interino. Dos años más tarde aprobó las oposiciones a funcionario de carrera a dicho cuerpo con el número dos de la promoción. Ha permanecido en él hasta el día 12 de abril del 2025, momento en que le llegó la jubilación forzosa, tras haber desempeñado numerosos destinos, relatados en sus memorias.