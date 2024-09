El escritor Abdelkhalak Najmi presentará su obra 'Conversaciones secretas sobre Tánger' en Algeciras

Algeciras/Conversaciones secretas sobre Tánger, el último libro del escritor Abdelkhalak Najmi, recoge más de treinta entrevistas con escritores españoles contemporáneos que se han inspirado en Tánger o bien la ciudad ha sido el escenario de sus obras. Estas visiones, muy diversas, de autores reconocidos, demuestran que Tánger sigue siendo una urbe literaria con un especial reflejo en la literatura española actual.

La obra será presentada al otro lado del Estrecho, en Algeciras, el viernes 13 de septiembre en la Escuela Superior Politécnica con la participación de su autor; además de Javier Martínez, presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar (APCG); Jesús Verdú, catedrático de la Universidad de Cádiz; la escritora Charo Pérez Villanueva y la periodista Noelia García Cortés.

La obra incluye entrevistas a Cristina López Barrio, Iñaki Martínez, María Dueñas, Sergio Barce, Antonio Pau, Javier Valenzuela, Consuelo Hernández, Salvador López Becerra, Farid Othmán Bentría Ramos, Luis Molinos, Nuria Ruiz Fernández, Ramón Buenaventura, Pablo Cerezal, Bernabé López García, Pedro Martínez Montávez, Leopoldo Ceballos, José Luis Barranco Pérez, Alberto Gómez Font, Jesús Alfredo Díaz García, Sonia García Soubriet, Rosa Amor del Olmo, Víctor Pérez Pérez, José María Lizundia, Gonzalo Fernández Parrilla, Lorenzo Silva, Jesús Cabaleiro, Rocío Rojas-Marcos, Encarna Cabello, Isaak Begoña, Alfonso Armada y Verónica Aranda.

"Tánger está de moda en las letras españolas"

Pregunta.Su libro Conversaciones secretas sobre Tánger es de los pocos, incluso el único escrito por un marroquí, que ha conseguido tanto éxito de ventas y presentaciones. ¿A qué se debe este triunfo en su primer paso en la escritura?

Respuesta.Sí, es cierto, mi libro ha conseguido éxito tanto en venta, presentaciones y crítica literaria. Solo en apenas seis meses de su publicación ha ocupado el primer puesto en la historia de ventas de la Editorial Diwan y lo hemos presentado en lugares emblemáticos de España: las Universidades de Granada, Salamanca y Valencia, el Ateneo de Madrid, la Fundación Euroárabe de Granada y las Ferias del Libro de Granada y Mengíbar, University New England, el Instituto Cervantes y la Casa de la Prensa de Tánger.

P.¿Cuáles son los motivos para publicar Conversaciones secretas sobre Tánger?

R.Realmente son varios. Yo llevo publicando artículos, reportajes y entrevistas sobre Tánger desde hace más de 20 años. Una vez en España, cuando quise matricularme en el doctorado, mi profesora tutora, Rosa Isabel Lillo Martínez, me recomendó trabajar sobre el tema de Tánger en su relación con España. Después de la lectura de mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, muchos académicos españoles me recomendaron publicar el anexo de mi tesis en formato de libro adaptado al público en general. Además, Tánger es una marca de éxito en la literatura española contemporánea.

P.¿Por qué Tánger y no otra ciudad?

R.Porque Tánger es mi ciudad natal y representa mucho, no solo para los tangerinos sino también para mucha gente de diversas nacionalidades. Esto se debe a varios factores, pero me limito a citar algunos: su historia singular, ser capital diplomática y ciudad internacional, su situación estratégica y su estrecha relación con España desde hace siglos. Tánger es mucho más que una simple ciudad cosmopolita. Hay muchas ciudades en el mundo como Madrid, Bogotá, París, Dublín, Barcelona, Estambul, Beirut, El Cairo o Granada que ejercen una verdadera fascinación sobre los escritores, poetas, cineastas, artistas, periodistas y cantantes. Es el caso también de Tánger.

"Tánger es una urbe literaria por excelencia representada de varias maneras"

P.¿Cómo figura Tánger en estas obras?

R.Después de entrevistar a más de treinta autores españoles contemporáneos que ambientaron sus obras total o parcialmente en Tánger, queda en evidencia la gran variedad estilística de la literatura española y que la ciudad es una urbe literaria por excelencia representada de varias maneras. Existen varias visiones literarias sobre la ciudad del Estrecho; unas veces las visiones coinciden y, otras, son totalmente diferentes, e incluso antagónicas.

P.¿Ha seguido criterios específicos para entrevistar a estos autores, artistas, periodistas y poetas?

R.El primer criterio es la relación con Tánger. De hecho, algunos nacieron en Tánger, como es el caso de Luis Molinos, Ramón Buenaventura, Antonio Lozano o Farid Othman Bentría Ramos. Otros la visitan con frecuencia como es el caso de Alberto Font Gomez, Javier Valenzuela, María Dueñas, Verónica Aranda, Sergio Barce Gallardo o Jesús Cabaleiro.

P.¿Le han faltado algunos autores por entrevistar?

R.He entrevistado a 32 autores. Todos ellos tienen una estrecha relación con Tánger, evidentemente algunos más que otros. Algunas obras de estos escritores han tenido mucho éxito, como es el caso de El tiempo entre costuras y Sira de María Dueñas; Niebla en Tánger de Cristina López Barrio; La ciudad de la mentira de Iñaki Martínez; la trilogía de Javier Valenzuela: Tangerina, Limones Negros y La muerte tendrá que esperar; las obras de Sergio Barce; Cocteles tangerinos de Alberto Font Gómez, Los perros de Tánger de Isaak Begoña; A orillas de Tánger de Víctor Pérez Pérez; Me quedé en Tánger de Luis Molinos.... Pero me falta por entrevistar a unos treinta autores o incluso más, ya que cada mes sale un libro sobre Tánger, sea de narrativa, prosa, poesía o ensayo. Tánger está de moda en las letras españolas.