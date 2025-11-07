Los escolares de los colegios Puertoblanco y Montecalpe corren para pedir más investigación de la leucemia infantil

Los escolares de los colegios Puertoblanco y Montecalpe, en Algeciras, han celebrado este viernes la carrera 'La vuelta al cole uno entre cien mil’ que demanda más investigación frente a la leucemia infantil.

Los concejales de Educación y Deportes, Javier Vázquez Hueso y Jorge Juliá, han asistido a la salida de la carrera junto a los directores de ambos centros, María Mercedes Gordillo y Juan José de Paiz..

Durante el acto, los representantes municipales han felicitado al centro por su implicación en este proyecto solidario, destacando la importancia de fomentar entre el alumnado valores de empatía, esfuerzo y compañerismo, además de promover la práctica deportiva como hábito saludable.