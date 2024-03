El drama de una familia de La Piñera que duerme en la calle

Yolanda Anillo y Francisco Javier Ruiz, un joven matrimonio de Algeciras, lleva dos noches durmiendo en la calle, concretamente las del lunes y el martes, tras el derrumbe del techo de su vivienda en la calle Guadalquivir de La Piñera. El desplome ocurrió el pasado día 15 y, desde entonces, sus dos hijas -de cinco años y siete meses- están alojadas con los padres de la joven en El Saladillo.

El Ayuntamiento de Algeciras les reubicó unos días entre el Hotel Victoria y el Hostal Versalles. Pero desde el lunes no tienen donde ir y se muestran desesperados. Reclaman ayuda para encontrar un alquiler a un precio asequible; algo prácticamente imposible en la ciudad.

Su piso en propiedad se encuentra en la tercera y última planta de un bloque con ocho viviendas promovido en los años 60 por el Estado del que tuvieron que salir con lo puesto. A día de hoy, tres pisos pertenecen a un banco, dos son propiedad de la Junta de Andalucía y el resto también son privados.

La pareja explica que la Delegación de Asuntos Sociales les entregó un cheque de 600 euros para costearse un mes de alquiler, pero aseguran que todo lo que encuentran supera los 700 euros.

La situación de la familia es límite. El matrimonio no puede quedarse con sus hijas en El Saladillo porque, además de los padres de Yolanda, allí residen su hermana y sus hijos. La joven subraya que, aunque su marido trabaja, no tiene nómina. Algo que les hace aún más difícil encontrar una vivienda digna.

Los vecinos de la pareja subrayan que las viviendas de los pisos inferiores también corren peligro de derrumbe por el peso de la tercera planta, apuntalada desde el día 15 cuando acudieron bomberos y personal del área de Urbanismo del Ayuntamiento. También estuvo el alcalde, José Ignacio Landaluce, quien mostró su preocupación por todos los vecinos.

"No nos desalojan porque no saben dónde ponernos", asevera otro vecino, Juan Rodríguez, que vive en uno de los pisos de la planta baja.

"El alcalde nos dijo que no nos iba a faltar de nada, pero ahora nos han dejado abandonados", recalca Yolanda Anillo, quien destaca que gracias a los vecinos tienen ropa y comida.

"A mí esto me lo tienen que solucionar porque yo no soy ninguna indigente. Me voy a ir al Ayuntamiento a dormir ahí", protesta la joven.

El Ayuntamiento cumple con el protocolo

La delegada municipal de Vivienda, Patricia Bueno, indica que desde el Ayuntamiento se está siguiendo con el protocolo para este tipo de casos. "Estamos preocupados porque la situación es delicada y se les está atendiendo en todo momento", asegura.

Bueno explica que desde el mismo día 15 el equipo de gobierno está trabajando. "El alcalde, la concejal de Urbanismo, Yéssica Rodríguez; y un equipo técnico se personaron rápidamente", insiste la edil, quien añade que Urbanismo ha emitido un informe técnico en el se cita que se estaba haciendo una obra en el inmueble que ha podido ser lo que ha ocasionado el derrumbe.

"Hasta que no se solucione no se puede entrar en la vivienda, que tiene propietarios y por eso el Ayuntamiento no puede intervenir", añade.

La edil apunta que al ser los propietarios del piso, no se les puede dar de alta en el registro de demandantes de viviendas para adjudicarles un piso, aunque fuera de forma temporal.

La edil también añade que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) concedió a este bloque una subvención para su rehabilitación integral en 2020, pero los vecinos no se pusieron de acuerdo y no entregaron la documentación a tiempo. "Es una pena porque con ese mismo programa se beneficiaron 20 o 22 bloques de esa barriada, concluye Bueno.