El director y productor algecireño Nacho Arjona acuerda con Disney la emisión de su corto 'Homework'

El algecireño Nacho Arjona, conocido como Naolito en la industria de animación, ha conseguido que una de sus obras entre en el catálogo de Disney. El cortometraje Homework, que fue premiado con dos Biznagas de Plata en el Festival de Cine de Málaga en 2024, ya está disponible en la gran plataforma de medios de comunicación y de entretenimiento de capital estadounidense. El productor y creador algecireño ha firmado un acuerdo de distribución para los próximos cuatro años.

El director y productor considera el acuerdo con Disney un "salto definitivo" para su estudio, Naolito Animation Studios, ubicado en el polo de Contenidos Digitales de Málaga, que "no llega por casualidad" y que sitúa su estudio independiente de origen local en el primer escaparate de la animación mundial. Homework, que cuenta sin diálogos las aventuras de un lápiz, una goma y sus amigos en un colegio, fue galardonada en la sección Animazine del festival malagueño de cine, con los votos del jurado y del público.

La trayectoria de Nacho Arjona (Algeciras, 1987) es la de un creador que ha sabido transformar su visión en una empresa de proyección global. Aunque hoy lidera un estudio de animación puntero, sus raíces están en la ilustración digital. Durante años, sus diseños virales, famosos por su humor y personajes entrañables, se difundieron por todo el mundo y le permitieron construir una comunidad de millones de seguidores en redes sociales.

"Al principio era una cuestión de ver cómo me iba a ganar la vida con esto -afirma-. Lo primero fue ver que había concursos online de ilustración. El enfoque que hice fue bastante metódico. Primero, tratar de entender al público para ganar esos concursos. Eso me ayudó mucho. Empecé a publicar en paralelo en redes sociales y, desde el principio, fue bien. La gente se sentía representada por las ilustraciones. Esa conexión, utilizando también personajes que son universales, permitía que no había género, raza, nada. Ahí creció la cosa muchísimo. Fue el origen de todo. En seis meses ya tenía 100.000 seguidores", contó a a Europa Sur.

Nacho Arjona residió en Algeciras hasta que terminó de estudiar Bachillerato. Entonces viajó a Ceuta para empezar a cursar Enfermería, estudios universitarios que abandonó para volcarse en lo que más le gustaba: el dibujo, la animación.

El acuerdo de distribución coincide con un momento de plena expansión para el estudio de Arjona. Actualmente, su equipo está terminando su nuevo proyecto cinematográfico, A Day in the West, que iniciará pronto su andadura en festivales. Además, Naolito Animation Studios diversifica su oferta hacia el sector de los videojuegos para móviles, trasladando su estilo visual a nuevas experiencias interactivas.