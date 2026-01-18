Algeciras destina más de 9,12 millones al pago de capital e intereses de su deuda en 2025

El Ayuntamiento de Algeciras ha dado un paso firme en el saneamiento de sus cuentas de 2025, destinando un total de 9.122.819,67 euros al pago de capital e intereses de su deuda, según han informado el alcalde, José Ignacio Landaluce, y la teniente de alcalde de Economía y Hacienda, María Solanes.

De esta cantidad, 8.270.317,95 euros se destinaron a la amortización de capital, de los cuales 6.686.038,06 euros correspondieron a deuda bancaria y 1.584.279,89 euros a préstamos del Fondo de Ordenación. Los intereses pagados ascendieron a 852.501,72 euros, cumpliendo así con las obligaciones financieras del Consistorio sin comprometer el equilibrio presupuestario.

La teniente de alcalde de Economía y Hacienda destacó que la situación actual de las cuentas municipales difiere significativamente de ejercicios anteriores, cuando la economía del Ayuntamiento "estaba en entredicho". Solanes subrayó que hoy Algeciras “no le debe nada a los bancos”, tras haber eliminado los 31 préstamos con entidades financieras que existían en 2011.

Según Solanes, la reducción de la deuda por debajo de los 247 millones de euros es fruto de un trabajo coordinado y del esfuerzo conjunto de todo el equipo de gobierno, aunque reconoció que “aún queda camino por recorrer”.

Por su parte, el alcalde Landaluce remarcó que estas cifras reflejan “una línea de trabajo constante y responsable” y que la gestión municipal se centra en “reducir deuda, controlar el gasto y mantener la ciudad funcionando”. El primer edil añadió que los datos de 2025 muestran un avance hacia “una economía municipal más sólida, con estabilidad, credibilidad y capacidad de inversión para los próximos años”.