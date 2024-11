CSIF denuncia que el SAS deniega vacaciones fuera de plazo a personal del Hospital Punta Europa

Algeciras/CSIF denuncia que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha denegado las vacaciones "a última hora y fuera de plazo" a varios profesionales del Hospital Punta de Europa de Algeciras “por criterios puramente económicos” a pesar de los esfuerzos de la dirección del centro hospitalario para no se llegue a este extremo. Esta situación, que CSIF llevará a su asesoría jurídica por entender que se vulnera las propias normas del personal de la Administración sanitaria, supone para el sindicato "un grave perjuicio, moral y económico, a aquellos trabajadores que ya tenían organizados sus días libres desde hace varios meses y que les corresponden como a cualquier trabajador".

El sindicato considera que es una “situación totalmente injusta” para quienes decidieron disfrutar su periodo vacacional fuera de la temporada de verano para no repercutir en el servicio asistencia ante la falta de personal que suele producirse durante los meses de julio y agosto”. CSIF explica que esta situación es “el colmo de la mala gestión del presupuesto por parte de los servicios centrales del SAS, ya que, en los casos en que sí ha concedido las vacaciones, resulta que, este mes de noviembre, no contrata personal para que cubra ya no solo las vacaciones, sino cualquier otra incidencia, como permisos de maternidad, bajas médicas o reducciones de jornada en los centros sanitarios del área del Campo de Gibraltar Oeste”.

Para el sindicato, esta forma de gestionar los recursos humanos de la sanidad pública "no solo perjudica a los profesionales, que asumen una carga de trabajo cada vez mayor, perjudicando su propia salud, sino que afecta a la calidad del servicio asistencial a la ciudadanía".

“Ni los servicios deben quedarse con menos personal por las vacaciones ni estas se deben denegar por no poder sustituir al personal”, apuntan el sindicato. "El personal de la sanidad pública, y la ciudadanía en general, merecen un mejor trato por parte de la Administración sanitaria", sentencia CSIF.