Cruz Roja se perfila para seguir vigilando las playas de Algeciras con un contrato de más de 1,1 millones de euros

El servicio de socorrismo y salvamento en las playas de Algeciras volverá a estar en manos de Cruz Roja. La mesa de contratación del Ayuntamiento ha propuesto a Cruz Roja Española como entidad encargada de prestar el servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo, asistencia sanitaria y apoyo al baño para personas con necesidades especiales durante las temporadas de 2026 y 2027. El contrato contempla además la posibilidad de prorrogarse hasta dos años más, año a año, y cuenta con un presupuesto total de 1.118.551 euros, IVA incluido.

La propuesta municipal prevé que el dispositivo se despliegue durante la temporada de verano, del 1 de junio al 10 de septiembre, en las playas del término municipal, es decir, Getares y El Rinconcillo. También se reforzará el servicio en fechas señaladas con gran afluencia de público, como la noche de San Juan, las festividades de la Virgen del Carmen y la Virgen de la Palma, así como durante la Semana Santa, concretamente entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección.

Uno de los elementos clave del operativo será la instalación de un Centro de Coordinación en el módulo central de la playa de El Rinconcillo, desde donde se gestionará toda la actividad del servicio. Este punto estará atendido por un auxiliar administrativo encargado de coordinar las comunicaciones y realizar el seguimiento en tiempo real de todas las actuaciones. Gracias a este sistema, cada intervención quedará registrada con su correspondiente control horario, lo que permitirá documentar incidencias y garantizar la trazabilidad completa de cada actuación realizada por los equipos de socorrismo.

Un servicio con intensa actividad el pasado verano

La propuesta llega después de una temporada estival especialmente intensa en las playas algecireñas, donde Cruz Roja ya se encargó del dispositivo de vigilancia y salvamento. Durante el verano de 2025, los equipos de socorristas rescataron a 26 personas que se encontraban en dificultades mientras se bañaban o practicaban deportes náuticos. Además, realizaron 2.024 acciones preventivas dirigidas a evitar situaciones de riesgo entre los bañistas.

En el ámbito sanitario, el dispositivo llevó a cabo 1.055 asistencias en las playas, aunque solo once de ellas requirieron traslado hospitalario. El balance dejó también un fallecimiento, ocurrido en la playa de Getares.

Los equipos de Cruz Roja también desempeñaron otras tareas habituales en el litoral algecireño. Entre ellas, la localización de menores perdidos, con 17 niños encontrados tras desorientarse en la playa, y el servicio de baño adaptado para personas con diversidad funcional, que se prestó en 58 ocasiones.