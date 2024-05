¿Qué son las cordales y por qué son el terror de la adultez?

Las cordales son los terceros molares del ser humano y que suelen aparecer entre los 18 y 25 años de edad, comúnmente son conocidas como las cordales o muelas del juicio por su difícil posición en la boca ya que se sitúan en el fondo de la boca y pueden aparecer hasta cuatro de ellas, una por cada cuadrante. Muchas veces estás muelas no logran erupcionar completamente por la falta de espacio que se puede generar entre los demás dientes, por lo que ahí deriva su nombre “muelas del juicio”, cuando no tienen espacio suficiente tienden a generar dolor e incluso infección por lo que la solución más efectiva es que el especialista las extraiga de la boca.

¿Cuáles son los síntomas de las cordales?

Estás no siempre generan síntomas, pero cuando son retenidas y además se infectan, pueden causar diversos problemas dentales como:

Enrojecimiento e hinchazón de encías: Unas encías sanas pueden estar rosadas y con una tonalidad coral y firme.

Unas encías sanas pueden estar rosadas y con una tonalidad coral y firme. Sensibilidad o sangrado de encías: Cuando estás se infectan generan problemas en los demás dientes, volviendo así sensible la encía hasta tener sangrado aún después de ser extraídas.

Cuando estás se infectan generan problemas en los demás dientes, volviendo así sensible la encía hasta tener sangrado aún después de ser extraídas. Dolor e hinchazón mandibular: No es muy común pero suele aparecer luego de que sean extraídas las cordales y pueden alcanzar su máximo hasta 2 y 3 días después.

No es muy común pero suele aparecer luego de que sean extraídas las cordales y pueden alcanzar su máximo hasta 2 y 3 días después. Mal aliento: Al quedar estás muelas cubiertas por la encía, se suele acumular placa, a la que es difícil de limpiar por lo que genera un mal aliento en la boca.

Al quedar estás muelas cubiertas por la encía, se suele acumular placa, a la que es difícil de limpiar por lo que genera un mal aliento en la boca. Dificultades para abrir la boca : Se genera dolor cuando las muelas están intentando salir y no encuentran el espacio necesario.

: Se genera dolor cuando las muelas están intentando salir y no encuentran el espacio necesario. Caries: Aparecen caries ya que es difícil que el cepillo dental llegue hasta la zona y además afecta a los dientes vecinos por el impacto.

Aparecen caries ya que es difícil que el cepillo dental llegue hasta la zona y además afecta a los dientes vecinos por el impacto. Formación de abscesos: Cuando esto pasa por causa de la infección es importante comenzar un tratamiento de antibióticos e inflamatorios.

Cuando esto pasa por causa de la infección es importante comenzar un tratamiento de antibióticos e inflamatorios. Desplazamiento dentario: Muchas veces a las cordales se le son atribuidas el desplazamiento de los dientes delanteros ya que estas cuando comienzan a salir sin espacios, empujan las muelas cercanas.

¿Se aconseja extraer las muelas del juicio?

Son muy pocas las personas que pueden llevar una vida normal con sus cordales, sin embargo es algo que no pasa en la mayoría de las personas ya que estas muelas cuando tienden a salir, impactan al molar adyacente. Según los expertos de la clínica dental Dentakay, en Turquía, “Cuando las cordales están en mala posición o solo salen una parte, es recomendable que la persona afectada asista al dentista para ser examinado por medio de tomografías y dictaminar si deben ser extraídas”, es importante cumplir este paso para evitar problemas o patologías futuras.

Para extraerlas no hay límites de edad pero sí se recomienda que sea entre los 16 y los 22 años ya que entre edades la raíz no está completamente formada y se puede extraer sin mayores riesgos y la recuperación es más rápida. Si el especialista decide que no es necesario extraerlas, el paciente debe estar en constante controles clínicos y radiografías periódicas.

¿Se corre algún riesgo al momento de la extracción?

Algunas veces el mayor riesgo de estás cirugías clínicas es que aparezca alguna infección, que el paciente sienta alguna molestia después de esta formándose un coágulo en la cavidad dental o el problema más grave que es una lesión en el nervio dentario que transcurre por su proximidad a su posición anatómica. Sin embargo, todas estas posibilidades ya están estudiadas previamente por los especialistas y tienen así tratamientos para controlar alguna infección e incluso con el avance de la tecnología, cuentan con radiografías en 3 dimensiones para evitar alguna lesión en el nervio dentario.

Cuidados después de la extracción de las cordales

Estás extracciones son de tipo ambulatorias, por lo que el paciente puede irse el mismo día. El médico usará anestesia local para adormecer por un tiempo el área alrededor del diente, es importante seguir algunos pasos para evitar complicaciones: