Contaminación en el paraje natural de las marismas del río Palmones, en imágenes

El paraje natural de las marismas del río Palmones constituye uno de los humedales más valiosos del Campo de Gibraltar por su biodiversidad y su función ecológica como zona de transición. Sin embargo, este enclave protegido soporta desde hace años una preocupante presión ambiental derivada de vertidos incontrolados y acumulación sistemática de residuos.

Entre los impactos más visibles se encuentran los neumáticos abandonados —que en lugar de ser gestionados a través de los sistemas autorizados de reciclaje acaban arrojados en caminos y márgenes de las marismas— así como grandes cantidades de basura doméstica: botellas de vidrio y plástico, envases, bolsas, escombros y otros desechos. Estos residuos no solo degradan el paisaje, sino que liberan microplásticos y sustancias tóxicas que se incorporan al suelo y al agua, alterando el equilibrio ecológico del humedal.

La gravedad del problema contrasta con la riqueza faunística del entorno. En la zona habitan especies como las cigüeñuelas, los chorlitejos, los zarapitos y otras aves limícolas, especialmente sensibles a la alteración de su hábitat. También encuentran refugio en estas marismas las nutrias, además de otras especies de aves acuáticas y migratorias que utilizan el enclave como área de alimentación y descanso. Todas ellas conviven con niveles elevados de contaminación, residuos dispersos y posibles focos de sustancias nocivas que comprometen su reproducción, su alimentación y su supervivencia a medio plazo.

Esta situación no solo afecta a la fauna y flora del espacio protegido, sino también a los vecinos y visitantes que frecuentan la zona para el ocio, la observación de aves o el contacto con la naturaleza. La presencia de basura, malos olores y potenciales focos tóxicos deteriora la experiencia ambiental y puede suponer riesgos para la salud pública.

La conservación de las marismas exige una actuación decidida en materia de vigilancia, sanción de vertidos ilegales y educación ambiental. Proteger este humedal no es únicamente una cuestión ecológica, sino también social y sanitaria.