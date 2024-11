La concejala de Hacienda de Algeciras denuncia la presencia de un dispositivo electrónico oculto en su despacho del Ayuntamiento

Fijado con cinta adhesiva y oculto bajo el tablero de la mesa del despacho de María Solanes, situado en la planta baja del Ayuntamiento de Algeciras. En esa localización y a finales del pasado mes de octubre, según la información a la que ha tenido acceso 'Europa Sur', una trabajadora del servicio de limpieza municipal descubrió por sorpresa un pequeño dispositivo mp3, con un posible sistema de grabación incorporado. De inmediato, la empleada dio parte a la afectada, quien como teniente de alcalde y delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio e Informática del Ayuntamiento de Algeciras desempeña uno de los puestos de más responsabilidad y delicados en el organigrama del equipo de gobierno de José Ignacio Landaluce.

Solanes y Landaluce tardaron apenas unos minutos en dar parte a Policía Nacional para que se hiciera cargo del aparato y para poder presentar la correspondiente denuncia. Fue el 31 de octubre cuando siete agentes especializados de la comisaría de Algeciras se personaron en el Ayuntamiento para recoger el dispositivo de donde se encontraba y, de paso, hacer un rastreo para detectar la presencia de otros similares, tanto en el despacho de Solanes como en otra de las áreas más sensibles de la Casa Consistorial: las dependencias de la Alcaldía. El resultado fue negativo.

María Solanes y las también concejalas Paula Conesa, Patricia Bueno y Juana Cid (esta, a la izquierda) celebran con Landaluce la victoria del PP de Algeciras en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. / Erasmo Fenoy

La presencia de los agentes no pasó inadvertida para buena parte de los funcionarios municipales que trabajaban esa mañana en las dependencias de la calle Convento, si bien el gobierno local optó por mantener un prudente silencio a fin de no alertar al responsable o responsables de la colocación del dispositivo, sobre cuya identidad no hay o no se quieren dar pistas. Por el momento, según fuentes municipales, se desconoce si el aparato incluía la función de grabación -habitual en ese tipo de dispositivos- y tampoco hay constancia de si el aparato registró algo. Tampoco en qué fecha fue colocado.

Las medidas de seguridad han aumentado y el acceso a las dependencias más comprometidas por albergar documentación de relevancia se ha restringido

¿Por qué alguien lo colocó ahí y no lo recuperó más tarde? Una posibilidad es que llevase poco tiempo oculto y otra es que el responsable temiera ser descubierto al ir a recogerlo. Sea como fuera, las medidas de seguridad han aumentado en el Ayuntamiento y el acceso a las dependencias más comprometidas por albergar documentación de relevancia se ha restringido.

Las investigaciones de la Policía Nacional siguen su curso y, de llegarse a alguna conclusión de perfil penal, sería trasladada a los juzgados y a la Fiscalía de Algeciras, en concreto, a la fiscal delegada de Delitos informáticos y de odio, Guadalupe Suárez. Esta última -como desveló este miércoles esta redacción- ya se hizo cargo el pasado 18 de octubre de la denuncia que el interventor municipal presentó por la usurpación de su nombre y contraseñas en la plataforma denominada Autoriza, en la que el Consistorio comparte información financiera con el Ministerio de Hacienda.

Un dispositivo MP3 similar al encontrado en el despacho de Solanes. / E.S.

La petición del PSOE

Periodista de formación, Solanes ha esquivado hasta ahora las cuestiones que de forma reservada se le habían hecho respecto al descubrimiento del MP3, aunque una pregunta lanzada al respecto este miércoles en un comunicado de prensa por la portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, la ha obligado al salir al paso. Esta última, tras hacerse eco de la noticia sobre la citada denuncia del interventor, ha unido su solicitud de información a ese respecto a una petición de aclaraciones sobre la presencia de la Policía Nacional en el Ayuntamiento.

“A toda esta extraña situación", indica la representante del PSOE, “hay que añadir el hecho de que, según ha podido saber el Grupo Socialista, agentes de la Policía Judicial tuvieron que acudir hace días al despacho de la concejala delegada de Hacienda, tras el presunto hallazgo de un dispositivo de grabación. De estos graves hechos, de los que cabe pensar que darán lugar a la correspondiente denuncia, tampoco ha sido informada la oposición por los cauces reglamentarios”.

Arrabal considera "oportuna y pertinente" la denuncia formulada por el interventor y, a la espera de las demandadas "explicaciones", recuerda que aún se está "a la espera" de otra denuncia: “La que debería haber sido interpuesta por el Ayuntamiento en relación a la polémica de los wassaps filtrados sobre presuntas acusaciones de acoso sexual, que han puesto en entredicho la imagen de la institución municipal, y que, incomprensiblemente, aún no han sido puestos en conocimiento de la Justicia”.

“Alarma innecesaria”

La réplica de Solanes fue casi inmediata: “En una nota de prensa enviada hoy a los medios de comunicación, la señora Arrabal ha vuelto a caer en la tentación de desvelar supuestas actividades ligadas a nuestro Ayuntamiento, sin darse cuenta una vez más que lo único que consigue es crear una alarma innecesaria en la ciudadanía”, ha subrayado en declaraciones a Europa Sur.

La delegada de Hacienda subraya que el hallazgo del micrófono en su despacho fue “objeto de una denuncia formal” ante la Policía Nacional, a la que le corresponde “esclarecer estos hechos y actuar con la debida diligencia y discreción”. “El Ayuntamiento, comprometido con la transparencia y el respeto a los procesos legales, ha colaborado plenamente con las autoridades desde el primer momento”, enfatiza Solanes.

Visiblemente molesta, Solanes acusa a Arrabal de dar “un enfoque sensacionalista y carente de rigor” a lo ocurrido y de haber hecho público los hechos “sin una previa verificación y sin ningún tipo de consulta a esta institución”.

“Esta actitud de buscar lo negativo para la ciudad no es nuevo en la señora Arrabal. Es la tercera vez en este año que acudimos a los tribunales por manifestaciones falsas hechas por esta señora que solo buscan un objetivo, desviar la atención y demostrar el poco cariño que le tiene a los algecireños y la poca empatía hacia las personas que se están viendo tan duramente afectadas por las lluvias torrenciales”, concluye.