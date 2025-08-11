Un coche deja un motorista herido en la N-340 entre Tarifa y Algeciras y se da a la fuga

Un motorista ha resultado con graves heridas por todo el cuerpo tras sufrir una colisión contra un coche que se ha dado a la fuga este lunes en la carretera N-340 entre Tarifa y Algeciras.

El joven circulaba con una motocicleta de gran cilindrada en dirección a Algeciras cuando un coche con matrícula extranjera que iba a sentido Tarifa ha invadido su carril mientras adelantaba de forma ilegal, puesto que ha traspasado la línea continúa. En ese momento ha chocado contra la moto, cuyo conductor ha caído al suelo provocándose grandes heridas en todo el cuerpo, ya que no llevaba ropa de protección que evita en gran parte estas rozaduras.

El vehículo que ha provocado el accidente ha continuado camino sin detenerse a atender al herido. Según testigos presenciales, otro coche que ha visto la huida ha salido detrás de él con la supuesta intención de tomar la matrícula.

Otras personas que circulaban por la zona han dado aviso al 112 y han acompañado al herido entre tanto llegaban los sanitarios. Tras realizarle una primera exploración ha sido trasladado al Hospital Punta de Europa de Algeciras.