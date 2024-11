El Club Deportivo Náutico Saladillo homenajea por tercer año a Blas de Lezo

Algeciras/El Club Deportivo Náutico Saladillo de Algeciras ha acogido el III Almuerzo homenaje a Blas de Lezo, con la presencia como ponente del comandante naval de Algeciras, Fernando García, quien hizo una emotiva reseña sobre las cualidades del héroe de la batalla Cartagena de Indias frente a las pretensiones de los ingleses para hacerse con la plaza. El evento, celebrado el pasado día 7, reunió a buena parte de los socios del club. García definió a Lezo como “uno de los héroes más importantes de la historia de España y de la Armada”, llevando “una vida de sacrificio y servicio a España y al Rey”.

Este es el discurso que pronunció el comandante naval, basado en las cualidades de Blas de Lezo:

"La primera cualidad que me gustaría destacar es la resiliencia que, según el diccionario es: Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.

Fernando García, comandante naval de Algeciras, durante su intervención. / E.S.

Blas de Lezo perdió muy pronto una pierna, la movilidad de un brazo y la visión de un ojo. Pero aún así, el medio hombre, lejos de retirarse y refugiarse en su familia, a la que no le faltaban recursos, continuó guerreando, hasta el extremo de dar la vida por la enfermedad sufrida tras la defensa de Cartagena de Indias. Así que, en mi opinión, si alguna virtud tenía Blas de Lezo, esa era la resiliencia, que en sus propias palabras tiene una definición algo distinta: “Hostilizando a los enemigos…recibo diversas heridas”.

Hombre de honor

De Blas de Lezo también destacaría que era un hombre de honor, leal y cooperador, pero que no temía enfrentarse al poder por sus ideales y para el mejor cumplimiento de la misión que tuviera asignada. Entiendo que no debía ser fácil, para aquellos cuyo orgullo o intereses personales se anteponen al bien de su Patria, tener a Blas de Lezo por debajo. Hay dos claros ejemplos de los tiempos en que Lezo estuvo en Perú y, finalmente, en Cartagena de Indias. En ambos casos los virreyes cuestionaron a don Blas, que expresó en la primera de estas ocasiones lo siguiente: Cuanto más celosamente deseaba cumplir mi función, me encontraba con mayor indignación del virrey. Blas de Lezo no cayó en gracia de aquellos virreyes, ya que su tenacidad y honestidad chocaba, de lleno, con otros viciosos intereses.

Muchos años tardamos los españoles en hacer justicia a su figura

Don Blas era, además, un verdadero ejemplo de liderazgo. Demostró un apoyo incondicional a sus hombres, defendiéndolos siempre y ganándose su prestigio, respeto y admiración. Además, tenía un especial talento para distribuir las tareas en función de las capacidades de sus subordinados y en delegar cometidos, haciendo a todos partícipes de sus ideales y creencias y valorando los aciertos y haciéndose responsable de los errores”.

Por último, en su etapa final, en Cartagena de Indias, diseñó la estrategia adecuada a una situación de clara inferioridad frente al enemigo, reforzando la plaza para un presumiblemente largo asedio y sin dar nunca la plaza por perdida.

En resumen, fue un hombre valiente y leal con sus superiores, exponiendo sus opiniones de manera franca y constructiva, líder indiscutible de sus subordinados, a quienes apreciaba y quería, y resiliente.

Sin embargo, fue un militar incómodo para el poder y su acendrada lealtad no fue correspondida, especialmente por el virrey Sebastián de Eslava en Cartagena, quien no sólo quiso llevarse los honores de la defensa de Cartagena, sino que consiguió que Felipe V denostara a Lezo y le ocasionara la ruina social y económica.

Muchos años tardamos los españoles en hacer justicia a su figura, por lo que estas expresiones de recuerdo creo que son justas y necesarias, ya que nos permiten, además de recordar al Hombre y su Historia, cortar por un momento nuestras ajetreadas vidas y reflexionar, aunque sea brevemente, acerca de los valores y principios esenciales que héroes como él representan”.