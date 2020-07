Las actividades y campamentos estivales para los más pequeños se han visto muy entorpecidos por el coronavirus. No son pocas las iniciativas lúdicas y educativas que han tenido que reinventarse para seguir adelante. Es el caso del Programa Ciencia al Fresquito de Algeciras, cuya segunda edición no podrá realizarse de forma presencial. Pero los organizadores no se han rendido y han logrado sacar adelante el proyecto de forma estrictamente online.

Tras una concurrida primera edición, Ciencia al Fresquito desarrollará su segunda edición de manera telemática durante el mes de agosto con el objetivo de acercar "la ciencia a través del móvil". La necesidad de salvaguardar las medidas higiénico-sanitarias ante la pandemia del coronavirus ha obligado a tomar esta decisión. Se utilizará la plataforma digital Cisco Webex Meetings, con unos enlaces de conexión que se facilitarán a todos aquellos pequeños y jóvenes que hayan realizado previamente su inscripción.

Este programa consta de dos partes, por un lado durante todo el mes de agosto estarán disponibles los talleres de la Asociación de Amigos de la Ciencia “Diverciencia”, cuyos profesores colaboradores han desarrollado para que los pequeños puedan jugar y aprender ciencia desde casa. Son un total de nueve actividades de Diverciencia que se darán a conocer el 1 de agosto y se podrán practicar en casa de manera sencilla y con materiales caseros como canicas, cartón, rotuladores, sal y harina. Entre los objetivos propuestos, los alumnos podrán aprender a programar un robot, conocer más sobre los dinosaurios, las matemáticas, las medusas, o incluso sobre el coronavirus.

La otra parte de este programa de Ciencia Al Frequito se centra en dos talleres virtuales que se llevarán a cabo el 10 y el 18 de agosto, ambos mediante la plataforma digital Cisco Webex Meetings, y para el cual será necesaria una inscripción previa, a través de la Asociación de vecinos.

“Las Plantas tiene superpoderes”, se llevará a cabo el lunes 10 de agosto a las 11:30h, el cual está destinado a niños de 6- 11 años, y contará con la ponente Mari Luz Cádiz Gurrea, doctora del Departamento Química analítica de la Facultad de Ciencias de Granada, ademas de ser miembro del Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento. El plazo de inscripción para este taller será del 1-7 de agosto, a través de la AVV a la cual se le hará llegar las inscripciones.

Mientras tanto, el segundo taller online, que se desarrollará el martes 18 de agosto a las 11h, es El cielo desde mi casa. Construcción y uso de un planisferio. Este taller será impartido por el astrónomo del Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera y miembro del Aula del Cielo Francisco Gálvez. La fecha de inscripción para este taller será hasta el día 14 de agosto.

Para este taller, será necesario un planisferio que se les proporcionará desde la Delegación de Educación, y que podrá ser recogido del 10 al 14 de agosto en las dependencias de dicha delegación ubicadas den el edificio municipal “Antiguo Hospital Militar” (C/Alfonso XI), o contactando con el correo educación.oem@algeciras.es.

Es importante recordar, que al tratarse de una edición online, se establecerá una inscripción previa, donde todos los pequeños de las barriadas algecireñas, a los cuales se les hará llegar el enlace de conexión, podrán sumarse a esta iniciativa de divulgación científica, simplemente con un dispositivo móvil o un ordenador.

Con esta actividad, se pretende acercar la ciencia a los distintos barrios y barriadas de la ciudad, siendo esto una iniciativa que complementa a la conocida feria de ciencia: Diverciencia, coordinada por Ana Villaescusa, la cual también ha prestado su colaboración para proyecto de “Ciencia al Fresquito” que en su anterior edición cosecho un gran éxito de participación.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha puesto en valor todo el trabajo realizado por las distintas delegaciones del Ayuntamiento de Algeciras, así como por la Fundación Desqbre y la Asociación de Amigos de la Ciencia Diverciencia de cara a la puesta en marcha de estas actividades de divulgación científica, de carácter online, en las barriadas de la ciudad.

Además, Landaluce ha agradecido la implicación y colaboración de Ana Villaescusa en este programa, demostrando así que la ciencia y en este caso todo lo que engloba Diverciencia, no es solo un par de días, sino que se trabaja todo el año, y no solo en el colegio o en la Plaza Alta, sino que desde casa también se puede aprende ciencia, gracias al programa de Ciencia al Fresquito.

La delegada de Educación, Laura Ruiz ha destacado que iniciativas como estas permite a los escolares de Algeciras puedan seguir recibiendo más formación científica, por lo que ha animado a los jóvenes a que participen y se inscriban en este programa de ciencia en verano.

El delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá ha tenido palabras de agradecimiento por la colaboración que prestaran las Asociaciones de Vecinos de cara a la difusión de esta iniciativa, y además ha recordado que todos los interesados que necesiten solicitar imprimir algún tipo de material de cara a los talleres pueden hacerlo a través del correo participacion3@algeciras.es.

‘Ciencia al Fresquito’ es una iniciativa de la Fundación Descubre que tiene como objetivo llenar los meses de verano de actividades para divulgar la investigación y la innovación que se realizan en Andalucía. El proyecto tiene el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.