El chef José Andrés responde a Donald Trump sobre su destitución: "Presenté mi renuncia la semana pasada"

Algeciras/"Presenté mi renuncia la semana pasada. Mi mandato de dos años ya había terminado". Así de tajante ha respondido en la red social X el chef español José Andrés al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el cese del cocinero como copresidente del Consejo Presidencial sobre Deportes, Aptitud Física y Nutrición.

El nuevo mandatario estadounidense publicó nada más pisar la Casa Blanca un post en el que anunciaba que prescindía de varios colaboradores de la administración Biden por no encajar en su ideología del "Make America Great Again". Además de Andrés, el post apuntaba a la destitución de Mark Milley, del Consejo Asesor Nacional de Infraestructura; Brian Hook, del Wilson Center for Scholars; y Keisha Lance Bottoms, del Consejo Presidencial de Exportación. "You are fired (estáis despedidos)", sentenciaba.

Sin embargo, el chef asturiano, fundador de la ONG World Central Kitchen y con estrechos vínculos con Algeciras, lejos de arredrarse ha replicado al nuevo inquilino del despacho oval apuntando, básicamente, que no se puede despedir a quien se ha ido antes.

"Presenté mi renuncia la semana pasada… mi mandato de 2 años ya había terminado. Fue un honor para mí ser copresidente del Consejo Presidencial sobre Deportes, Aptitud Física y Nutrición. Mis compañeros del consejo (voluntarios no remunerados como yo) eran personas talentosas y trabajadoras que me inspiraban todos los días. Estoy orgulloso de lo que logramos en nombre del pueblo estadounidense, como una asociación histórica entre la Casa Blanca y todas las ligas deportivas importantes para aumentar el acceso a los programas deportivos y de salud para los niños. Espero que Donald Trump ejerza su autoridad presidencial para que el Consejo pueda seguir abogando por la buena forma física y la salud de todos los estadounidenses. Se trata de cuestiones bipartidistas, cuestiones no partidistas. Señor presidente, que Dios le dé la sabiduría para dejar de lado la política y los insultos y, en cambio, apoye a la gente común que trabaja para unir a Estados Unidos. Construyamos mesas más largas", reza el post de réplica.