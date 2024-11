El Centro de Inserción Social de Algeciras implanta un punto de atención para mujeres víctimas de violencia machista

Los asistentes a la inauguración del punto No me olvides en el CIS de Algeciras

Algeciras/El Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras ha inaugurado este lunes, 25 de noviembre, un nuevo punto No me olvides para generar un espacio seguro y de apoyo para las mujeres en situación de vulnerabilidad. Este proyecto ha sido diseñado y desarrollado por los propios residentes del centro.

La inauguración ha contado con la presencia de los trabajadores del CIS de Algeciras, las entidades que ofrecen su apoyo y trabajo en la reeducación y reinserción de los penados condenados por delitos de violencia de género impartiendo el Taller Regenerar y el Programa de Intervención de Agresores en Violencia de Genero en Medio Abierto (PRIAMA), así como la coordinadora de la AGE en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez, quien ha mostrado su respaldo a esta iniciativa y ha subrayado el papel del CIS como agente activo en la lucha contra la violencia de género.

El punto No me olvides estará destinado a sensibilizar, informar y prestar apoyo a las víctimas de violencia de género, así como a los penados en violencia de género en particular y a la comunidad en general. En colaboración con asociaciones locales, el centro ha desarrollado este espacio para garantizar un entorno donde las mujeres puedan recibir orientación profesional y emocional, además de recursos esenciales para superar situaciones de riesgo.

Durante el acto, se reconoció el esfuerzo de los residentes del CIS, quienes, con esta acción, no solo contribuyen a la prevención de la violencia de género, sino que también demuestran su implicación en la construcción de una sociedad más igualitaria.