De Cataluña a Algeciras: el mensaje de Rufián para unir a la izquierda sin renunciar a las siglas
“Representar a alguien de Algeciras no me hace menos catalán ni menos independentista, me hace más normal y más útil”, afirma al ser cuestionado si lideraría una coalición de fuerzas de izquierdas
Algeciras se ha colado este martes en el debate político nacional de la mano de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso utilizó el ejemplo de la ciudad para defender su propuesta de articular un frente amplio de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales, una iniciativa con la que busca frenar el avance del PP y Vox, aunque sin aclarar si estaría dispuesto a liderar dicho proyecto.“Representar a alguien de Algeciras no me hace menos catalán ni menos independentista, me hace más normal y más útil”, ha afirmado Rufián en declaraciones a los medios, subrayando el carácter integrador de su propuesta y defendiendo que la cooperación entre territorios no debe suponer una renuncia a la identidad política de cada formación.
El dirigente republicano ha insistido en que su iniciativa no es nueva y que le sorprende el revuelo generado en los últimos días. “Creo que algo hay que hacer y sería negligente no hacerlo”, ha señalado, aunque ha evitado aclarar si estaría dispuesto a liderar personalmente este proyecto político.
“No me postulo a nada. Si me tengo que ir a casa esta tarde, me voy a casa”, ha respondido con ironía al ser preguntado sobre su posible liderazgo, añadiendo que corresponde a otros dirigentes, con mayor responsabilidad orgánica, definir el camino a seguir.
Rufián ha defendido que este tipo de alianzas no deben estar lideradas por “partidos de Madrid”, y ha reclamado un mayor protagonismo para las fuerzas soberanistas y nacionalistas. Al mismo tiempo, ha recalcado que nadie debe renunciar a sus siglas, después de que la dirección de ERC haya cerrado la puerta a concurrir en coalición.
“Jamás he dicho que nadie tuviera que renunciar a sus siglas. ERC tiene unas siglas centenarias y sería una locura abandonarlas”, ha afirmado, subrayando además que el derecho de autodeterminación es “sagrado” y que su propuesta no pretende diluir identidades políticas.
Pese al escaso respaldo recibido hasta ahora por parte de formaciones como EH Bildu o BNG, Rufián ha asegurado que no desiste. “Quizá tengo un 0 % de apoyo político, pero quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular”, ha declarado.
Por último, ha dado la bienvenida al nuevo proyecto político impulsado por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, considerando que no es incompatible con su planteamiento de unidad. “Sería un error criticar a quienes se unen cuando llevo meses pidiendo lo mismo”, ha concluido.
