Fin de semana millonario: la Bonoloto deja un premio de 1.850.000 euros con un boleto sellado en el centro de Algeciras

La entrada a la administración número 5 de Algeciras, en la calle Alfonso XI.

La Bonoloto dejó este fin de semana un buen pellizco en Algeciras, ya que un único acertante de primera categoría se llevó el bote de 1.858.136,61 euros tras acertar los seis números de la combinación ganadora: 12, 32, 40, 41, 43 y 47. El número complementario fue el 13 y el reintegro el 0.

El boleto ganador fue sellado en la Administración de Loterías nº 5 de Algeciras, ubicada en la calle Alfonso XI, a escasos metros del Ayuntamiento y en pleno centro de Algeciras.

Además del gran premio, el sorteo dejó múltiples acertantes en categorías inferiores, entre ellos 101 jugadores que acertaron cinco números, quienes recibieron premios menores, así como varios boletos premiados por 4 o 3 aciertos y reintegros.

Con este sorteo, la Bonoloto continúa repartiendo premios millonarios por toda España, manteniendo la ilusión de miles de jugadores que cada semana prueban suerte en este popular juego de azar.