Algeciras y los benimerines: la huella norteafricana que marcó el destino de la ciudad

Algeciras, ciudad estratégica del Estrecho de Gibraltar, guarda en su historia una etapa que a menudo pasa desapercibida: la presencia de la dinastía benimerín, un poder norteafricano que marcó profundamente la vida política, militar y urbana de Al-Yazira Al-Jadra, la Algeciras musulmana de los siglos XIII y XIV.

Los benimerines, originarios del actual Marruecos, se convirtieron en aliados y protectores de los reinos musulmanes del sur de la Península. Su influencia llegó a Algeciras en un momento en que el avance cristiano presionaba a los últimos núcleos de Al-Ándalus. La ciudad se transformó entonces en una base clave para controlar el Estrecho y mantener abiertas las rutas hacia Granada y el norte de África. Desde sus muros se coordinaban expediciones militares, llegaban suministros y se gestionaban flujos comerciales que conectaban directamente la península con el magreb.

Uno de los legados más visibles de la época benimerín son las murallas y restos defensivos que aún se pueden ver en distintos puntos de la ciudad. La Alcazaba de Algeciras, aunque muy transformada con el tiempo, conserva trazas de las fortificaciones islámicas, con torres y lienzos de muro que reflejan la arquitectura militar de la baja Edad Media. En el barrio de la Villa Vieja, excavaciones arqueológicas han sacado a la luz restos de fosos y estructuras defensivas que muestran cómo se organizaba la ciudad para resistir ataques desde el mar y desde tierra. Estas murallas no solo protegían a los habitantes, sino que también convertían a Algeciras en un enclave fundamental para la estrategia benimerín en el Estrecho.

Parque arqueológico de las murallas meriníes en el casco antiguo.

Entre los vestigios más visibles de la influencia benimerín en Algeciras se encuentran los Baños Reales, también conocidos como Baños Árabes Meriníes. Estos restos fueron excavados en el histórico la Villa Vieja, donde la ciudad medieval de Al-Yazira Al-Jadra albergaba sus termas públicas. En ellos se conservan muros, salas de agua, hornos subterráneos y sistemas de canalización que permiten imaginar la vida cotidiana de la ciudad andalusí. Para su protección y divulgación, parte de estos vestigios fueron trasladados al Parque María Cristina, donde se pueden visitar reconstrucciones y elementos interpretativos que muestran cómo funcionaban los baños. Así, los algecireños y los visitantes pueden acercarse a una de las huellas más tangibles de la época islámica sin interferir con la vida urbana actual, recordando el papel central que desempeñó la ciudad como enclave estratégico y cultural del magreb en Al-Ándalus.

La presencia benimerín en Algeciras no fue eterna. Tras décadas de dominio y consolidación de la ciudad como puerto estratégico, Alfonso XI de Castilla inició en el siglo XIV un prolongado asedio que culminó en 1344 con la conquista cristiana. La ciudad perdió gran parte de su población musulmana, y posteriormente fue destruida por los propios musulmanes para evitar que volviera a ser utilizada como fortaleza contra los cristianos. Este episodio marcó el fin de la Algeciras medieval, pero no borró por completo la huella de los benimerines. Sus murallas, restos de la alcazaba y vestigios arqueológicos siguen siendo testigos silenciosos de una época en la que la ciudad era un puente vital entre Al-Ándalus y el magreb.

Hoy, caminar por el casco histórico de Algeciras permite descubrir vestigios de su historia benimerín. Cada rincón ofrece pistas de un pasado estratégico y cultural que conectaba directamente la Península Ibérica con el norte de África.

Historiadores y arqueólogos coinciden en que esta herencia es clave para entender la identidad histórica de Algeciras, una ciudad que, más allá de su papel moderno como puerto y punto de tránsito, fue durante siglos una puerta de enlace entre dos continentes. En plena era del intercambio global, esa conexión histórica cobra un nuevo valor, recordando que el diálogo y el conflicto entre ambas orillas del Estrecho han sido constantes a lo largo de la historia.