Última hora
Así ha quedado el camión volcado en la carretera A-7 en Los Barrios este lunes festivo

Barrio Vivo mejora su equipamiento digital gracias a la Diputación Provincial

La coordinadora contra la droga adquiere un portátil y una impresora para sus talleres formativos a jóvenes y adultos

Uno de los talleres de Barrio Vivo en Algeciras.
Uno de los talleres de Barrio Vivo en Algeciras.

El proyecto de mejora del equipamiento tecnológico para la intervención social Barrio Vivo Digital, que la coordinadora contra la droga realiza hasta el 31 de diciembre y que está subvencionado por el Area de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, ha permitido avanzar en calidad y eficacia en el acceso a las herramientas digitales actualizadas que la ONG ofrece a los usuarios así como a su propio equipo técnico. Este programa ha permitido adquirir material que optimiza y actualiza el desarrollo de los distintos programas y acciones.

Gracias a dicho proyecto, la coordinadora Barrio Vivo ha podido adquirir un ordenador portátil para su uso tanto en su sede central, donde se imparten talleres formativos a jóvenes y adultos, como en las instalaciones que la ONG tiene en el barrio de La Piñera, en Algeciras, donde se lleva a cabo un programa de inserción laboral con el objetivo de orientar a la ciudadanía de la zona sur de la ciudad a través de la elaboración de currículum, en la búsqueda de empleo online o en formaciones presenciales.

El ordenador portátil actualmente se emplea en las sesiones informativas de prevención de drogas con y sin sustancias, coeducación y habilidades sociales en CEIP e IES de Algeciras, así como en la elaboración de memorias, subvenciones y demás documentación necesaria de los diferentes proyectos llevados a cabo en la coordinadora durante el periodo 2025/2026. Igualmente se ha podido adquirir una impresora multifunción para agilizar toda la gestión documental, mejorar la operatividad interna y facilitar la elaboración de materiales para las actividades y programas en ejecución.

Esta modernización tecnológica, según destaca la ONG, permite generar a largo plazo un aumento en la eficiencia de los programas, contribuyendo a la mejora continua de los servicios ofrecidos a la población atendida.

También te puede interesar

Lo último

stats