Barrio Vivo mejora su equipamiento digital gracias a la Diputación Provincial

El proyecto de mejora del equipamiento tecnológico para la intervención social Barrio Vivo Digital, que la coordinadora contra la droga realiza hasta el 31 de diciembre y que está subvencionado por el Area de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, ha permitido avanzar en calidad y eficacia en el acceso a las herramientas digitales actualizadas que la ONG ofrece a los usuarios así como a su propio equipo técnico. Este programa ha permitido adquirir material que optimiza y actualiza el desarrollo de los distintos programas y acciones.

Gracias a dicho proyecto, la coordinadora Barrio Vivo ha podido adquirir un ordenador portátil para su uso tanto en su sede central, donde se imparten talleres formativos a jóvenes y adultos, como en las instalaciones que la ONG tiene en el barrio de La Piñera, en Algeciras, donde se lleva a cabo un programa de inserción laboral con el objetivo de orientar a la ciudadanía de la zona sur de la ciudad a través de la elaboración de currículum, en la búsqueda de empleo online o en formaciones presenciales.

El ordenador portátil actualmente se emplea en las sesiones informativas de prevención de drogas con y sin sustancias, coeducación y habilidades sociales en CEIP e IES de Algeciras, así como en la elaboración de memorias, subvenciones y demás documentación necesaria de los diferentes proyectos llevados a cabo en la coordinadora durante el periodo 2025/2026. Igualmente se ha podido adquirir una impresora multifunción para agilizar toda la gestión documental, mejorar la operatividad interna y facilitar la elaboración de materiales para las actividades y programas en ejecución.

Esta modernización tecnológica, según destaca la ONG, permite generar a largo plazo un aumento en la eficiencia de los programas, contribuyendo a la mejora continua de los servicios ofrecidos a la población atendida.