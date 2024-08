El Ayuntamiento trata con Fapacsa la situación de las familias desalojadas de los bloques de la Piñera

Algeciras/Representantes de la asociación de vecinos La Amistad, en Algeciras, y de Fapacsa han mantenido esta semana una reunión con los concejales de Vivienda, Patricia Bueno, y de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, para hablar de la situación de los bloques de piso, conocidos como CA-8 de la Piñera. Se trata de 16 bloques que se contruyeron en torno a los años 50 del siglo pasado y cuyas familias están desalojadas desde el pasado mes de abril al desprenderse los techos.

Las actuaciones municipales engloban desde intervenciones a nivel urbanístico, social y de participación ciudadana, coordinando distintas administraciones para dar respuesta a las necesidades de los vecinos, que fueron desalojados de sus casas por desprendimientos de los techos. El Ayuntamiento informó a los colectivos especialmente de las ayudas sociales a las familias

Bueno explicó que el CA-8 es "una prioridad para el equipo de Gobierno y para el alcalde, José Ignacio Landaluce, que trabajan de forma coordinada para generar mejoras en materia de vivienda, siendo las áreas más vulnerables en las que más se prioriza”.

Fapacsa criticó tras la reunión que no se haya puesto ninguna medida sobre la mesa. Para las asociaciones de vecinos, la prioridad es realizar una ITE (inspección técnica a los edificios) para saber en que situación se encuentran los bloques, si no están en ruina y si se pueden rehabilitar. Fapacsa considera que después de cuatro meses no se ha hecho nada y las viviendas están en una situación lamentable.

Para las asociaciones vecinales, la preocupación son las familias que se encuentran en una situación de alta vulneralidad. "Fapacsa ayudó a que se pagaran una pensión unos días y se les dio 600 euros para un alquiler pero cuando se acabó el dinero se quedaron nuevamente en la calle", indica el vicepresidente de Fapacsa, Rafael Fenoy.

Patricia Bueno, Jorge Juliá, y representantes de Fapacsa y LA Amistad, en la reunión. / E. S.

Fenoy señala que solo se le ha dado una vivienda a una familia con tres niños pero hay otras también en riesgo y no se ha previsto nada. "Pensamos que las áreas municipales están muy fragmentadas, Vivienda no entiende de Urbanismo ni de Asuntos Sociales y hay que dar respuesta rápida", apunta Fenoy, quien destaca que para el Ayuntamiento es un problema social que tiene tratarse en Asuntos Sociales.

Por otra parte, Fapacsa señala que existen otros bloques en la Piñera con problemas de aluminosis, a los que hay que enumerar y poner una solución.

Desde el Ayuntamiento se informó que los concejales y los representantes vecinales mantendrán una nueva reunión próximamente para hacer el seguimiento de estas viviendas en las instalaciones de la asociación de vecinos.