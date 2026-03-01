El Ayuntamiento de Algeciras transformará el solar de la avenida Ramón Puyol en una zona de aparcamientos con zonas verdes

El Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado la finalización de la redacción del proyecto para la transformación del solar situado en la avenida Ramón Puyol, junto a la antigua biblioteca municipal Cristóbal Delgado y frente al mercado Hotel Garrido, y la próxima contratación de las obras. Una vez adjudicadas, el plazo estimado de ejecución será de tres meses, por lo que el Consistorio espera que este espacio pueda estar operativo en un corto periodo de tiempo.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, y la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, han explicado que la actuación permitirá convertir este descampado en un nuevo espacio urbano que combinará aparcamientos sostenibles, zonas verdes y áreas de uso público, en una zona estratégica y de gran tránsito vecinal. El diseño elaborado por los servicios técnicos municipales contempla la creación de alrededor de 35 plazas de aparcamiento, con pavimento permeable y sistemas de drenaje sostenible, favoreciendo la absorción del agua de lluvia y reduciendo el impacto ambiental.

Recreación del aparcamiento y el parque en la avenida Ramón Puyol. / E. S.

El proyecto incluye también la plantación de nuevo arbolado de sombra, la instalación de mobiliario urbano accesible, iluminación LED de bajo consumo y la creación de un parque cuya configuración final se consensuará con los vecinos. Entre las opciones planteadas figuran una zona biosaludable para personas mayores o un espacio multifuncional para actividades vecinales.

La intervención también contempla la renovación integral del acerado perimetral, la ampliación de itinerarios peatonales accesibles, la mejora del muro existente y la creación de nuevos caminos interiores, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y la integración urbana del entorno.

Rodríguez ha señalado que esta actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027, dentro de la estrategia municipal de regeneración urbana y mejora de espacios públicos, "lo que permitirá avanzar en la transformación sostenible de la ciudad sin incrementar la carga económica para las arcas municipales".

Landaluce ha destacado que “este proyecto no solo dará respuesta a la demanda histórica de aparcamientos en una zona muy transitada, sino que convertirá un solar degradado en un espacio útil, accesible y atractivo para todos”. El alcalde ha subrayado además que el gobierno local trabaja ya en la planificación de nuevas actuaciones similares en otros puntos de la ciudad, dentro de un plan global de recuperación de espacios urbanos en desuso.