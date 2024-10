El Ayuntamiento de Algeciras ejecuta mejoras en la limpieza urbana ante el aluvión de protestas vecinales

Algeciras/Pedro tiene 76 años y es raro verlo sacar la basura. De eso se encarga su hija cuando viene a verlo, que es al menos dos veces por semana. Pero este sábado la joven no ha venido. Pedro decide que la bolsa empieza a oler un poco y se lanza a la calle en busca del contenedor antes de acostarse. Menos mal que no está muy lejos. Cuando se aproxima para levantar la tapa, oye un ruido y se asusta. Es posible que sea un gato, pero también una de esas enormes ratas que se esconden entre las cubetas. Pedro deja la bolsa donde puede y se marcha lo más rápido posible. La basura queda a disposición del animal, que trastea en ella y se sumerge con algo entre los dientes en el oscuro terreno donde antes se levantaba conservas Garavilla.

Pedro vive en el residencial Marina del Carmen, en Algeciras, donde los vecinos han distribuido en el enorme garaje un sistema para cazar roedores. No muy lejos, en el Palacio de Marzales, los jueces se resistieron hace ya tiempo a que se retirara una serpiente que deambulaba por allí porque se comía a las ratas. El asfalto y la acera alrededor del grupo de contenedores que se agolpa junto a un casita de la electricidad han cambiado de color de la cantidad de restos que quedan en el suelo cuando se recoge la basura e incluso antes, cuando hay tantas bolsas que no caben en los contenedores. Restos de muebles, electrodomésticos e incluso juguetes o lámparas se agolpan sin orden en una especie de pequeño vertedero controlado que se reproduce tal cual en otros puntos de Algeciras y que preocupan, enormemente, a los vecinos. Tanto es así que lo señalan como el principal problema de la limpieza en los barrios de la ciudad.

La Perlita. / E.S.

El Ayuntamiento de Algeciras acaba de anunciar esta semana que va a emplear parte de una subvención del Ministerio de Hacienda para la adquisición de contenedores de carga lateral de polietileno por valor de 200.00 euros, del mismo tipo que los va a adquirir la empresa que gestiona los residuos de Campo de Gibraltar, Argcisa.

Ojalá fuera fácil soterrar contenedores y el presupuesto permitiera que pudiéramos hacerlo con todos. Los que tenemos los estamos manteniendo y reparando, porque el mal uso de algunas personas hace que se deterioren", afirma Palomares

El Consistorio implantó el pasado mes de abril el nuevo contenedor marrón destinado a recibir los residuos orgánicos que se generan tanto en el ámbito doméstico como en el comercio y la hostelería. El objetivo de esta intervención es mejorar la separación de residuos de carácter orgánico en origen, caso de los restos de comida, posos de café y bolsitas de infusiones, restos de pequeñas podas o tapones de corcho. "Ahora mismo estamos en una campaña de limpieza de todos los contenedores", afirma el concejal de Limpieza, Vicente Palomares. "De hecho, llevamos un plan de limpieza en el que se limpian y desinfectan todos los contenedores de Algeciras, siguiendo un recorrido planificado", apostilla.

"Hemos colocado una serie de carteles en distintos puntos de Algeciras donde hemos visto que se acumula gran cantidad de enseres o de escombros, donde se indica al ciudadano que está prohibido arrojar basura y otros residuos fuera de la zona bajo multa", subraya.

Vicente Palomares durante una visita a un centro educativo.

"En cuanto a la tendencia a soterrar todos los puntos de basura, ojalá fuera tan fácil y el presupuesto permitiera que pudiéramos hacerlo con todos. Se han hecho bastantes y, de hecho, los que tenemos los estamos manteniendo y reparando, porque el mal uso de algunas personas hace que se deterioren", continúa.

Quejas

En la calle Caballa, en la avenida de América, en el paseo de la Conferencia, en la Perlita, la Huerta las Pilas, la calle Amapola de la Granja, en la calle Calandria del Acebuchal y en Batel, de Getares. Estos son algunos de los puntos identificados por los vecinos de Algeciras donde la acumulación de contenedores provoca problemas de insalubridad: ratas, sí, pero también malos olores, insectos e incluso hongos. También en Punta Carnero, donde como el resto reclaman una mayor limpieza en los puntos de recogida de basura por parte del servicio municipal. Los residentes hicieron ver tras el verano su malestar por el cúmulo de desechos que suele desbordar los contenedores y solicitaron al Ayuntamiento que trate de poner solución a una situación que provoca insalubridad en la zona.

Son varias las asociaciones vecinales las que piden al Ayuntamiento y a los servicios de encargados de la tarea que normalicen la limpieza de los puntos de recogida para evitar que se formen improvisados vertederos. Los afectados también hacen un llamamiento a sus convecinos al civismo y el buen uso de los diferentes contenedores.

La calle Batel, en Getares. / E.S.

Fapacsa, la federación que agrupa a una treintena de asociaciones de la ciudad, la mayoría de ellas vecinales, cree que la situación exige repensar el sistema de recogida de basuras. Para ello tienen solicitada desde agosto una reunión con el delegado de Limpieza del Ayuntamiento, Vicente Palomares, que explica que se producirá en noviembre. "Vamos a mantener una serie de reuniones con las asociaciones y con las federaciones para informarles tanto del uso de los dos puntos limpios de la ciudad como del depósito de enseres y muebles, que deben de realizarlo llamando previamente a los teléfonos que antes he indicado. Y, después, que la basura debe depositarse en los horarios que corresponde, para que esté en el mínimo tiempo posible en los contenedores", subraya el concejal.

Tres trabajadores de Algesa en la calle Ancha de Algeciras. / Vanessa Pérez

"También vamos a informar de una campaña en cuanto a los excrementos de los animales. Esa campaña va en sanciones de 65 hasta 500 euros de sanción a los ciudadanos que dejen los excrementos de animales sin recoger. Porque, al final, eso va en perjuicio de toda la ciudadanía y así podemos evitarlo. Si los recogen, podemos evitar que vengan roedores, que vengan otro tipo de animales, igual que si dejan la basura fuera de hora o la dejan fuera de los contenedores. Esa basura va a provocar que vengan una serie de animales que no queremos ni deseamos por salubridad", añade.

Fapacsa

“Varias Asociaciones de Vecinos nos han hecho llegar la grave situación de deterioro de las zonas de contenedores de residuos, donde se viene acumulando cantidades considerables de escombros, enseres, cristales y otros desechos”, explica Rafael Fenoy, vicepresidente de Fapacsa y candidato por Andelante Andalucía en las últimas elecciones municipales. “Para tratar este asunto así como las quejas por los actuales contenedores, incluido el marrón, y las posibles mejoras que pueda tener previstas la Delegación de Limpieza, queremos reunirnos con el delegado”.

La federación cree que hay ocho principios que deberían regir la “necesaria reforma” del sistema, para lo que considera que es imprescindible que se cuente con la Participación Ciudadana. Primero, buscar la cercanía al mayor número posible de comunidades. “Facilita que vecinas y vecinos puedan a diario o regularmente depositar de manera selectiva su basura o enseres, o equipamientos de los que deseen desprenderse”, lo que es una forma de fomentar el reciclaje.

Vicente Palomares afirma que el Ayuntamiento siempre intenta que las cubas estén cercanas a las viviendas. "¿Qué ocurre? Que hay viviendas donde, debido a que el camión no puede entrar porque la calle es muy estrecha, o la imposibilidad por algún vado o garaje, nos impide hacer lo que querríamos para que haya esa cercanía total", defiende.

Avenida de América, en San Bernabé. / E.S.

Fenoy cree fundamental que se preserve la limpieza. “Es condición indispensable que esa cercanía no genere molestias, malos olores, falta de higiene, proliferación de roedores, hongos… Para ello la recogida debe compaginarse con la limpieza habitual de los contenedores de basuras”, pide.

El movimiento vecinal entiende que es interesante diseminar más las cubas. “De esta forma se evita la aglomeración de contenedores en lugares distantes de donde reside la población, ya que se corre el riesgo de convertirse en vertederos de muchos otros residuos que deben depositarse en puntos limpios. La tendencia es soterrar todos los puntos de recogida de basuras, como se hace en el centro de la ciudad. Todas las personas vecinas de Algeciras deben recibir y disfrutar de los servicios públicos homologados”, explica el representante de Fapacsa, quien en las elecciones municipales de 2023 fue el cabeza de cartel de Adelante Andalucía en Algeciras.

Además, entiende el colectivo que los puntos limpios deben situarse más cerca de las barriadas. “Una o dos barriadas puede compartir un mismo punto limpio, pero no todas”. En Algeciras hay dos, uno junto a la cantera de Los Guijos y otro en La Menacha. “Estos puntos limpios deben estar atendidos por personal que ayude a vecinas y vecinos en el deposito de residuos”, reclama la asociación, que afirma que estos centros tienen escaso personal y que eso repercute negativamente en el proceso de reciclaje.

El concejal responde: "Nosotros hemos implantado, desde el equipo de Gobierno, junto a la Junta de Andalucía, que la recogida de enseres sea diaria, excepto un día de la semana que no se está recogiendo, que creo que es el sábado, y aun así, también se recoge si hay alguna acumulación bastante grande. Y lo único que los ciudadanos deben hacer es llamar es 956 650 308, en horario de 8:00 a 15:00, y de lunes a viernes, para que nos indiquen que van a dejar los enseres. Eso sí lo pedimos a la concienciación ciudadana, para que evitemos esa acumulación. Si nos llaman, eso va a un listado en el que pasan los camiones de enseres y los retiraremos lo antes posible. Si no recibimos esas llamadas, no podemos saber dónde se han depositado enseres. Aún así, el servicio de recogida de residuos diario toma parte de dónde hay y no ha sido avisado".

Calle caballa, en San García. / E.S.

Fapacsa lanza una idea novedosa para darle una nueva vida a distintos enseres que en la actualidad son destruidos aunque estén en buen estado: “Una buena parte de los utensilios, instrumentos, equipos de los que las vecinas y vecinos desean desprenderse están en buenas condiciones para su uso. Una política municipal de recogida, catalogación y almacenamiento de estos permitirían que la ciudadanía compartiera estos bienes de manera que haga innecesario un costoso e inútil reciclaje, facilitando la reutilización de los mismos”.

La federación pide más vigilancia policial de las zonas en las que hay contenedores para controlar que los ciudadanos cumplen con sus deberes y vigilancia de la prestación de los servicios de la empresa. Además de campañas de formación y fomento para la correcta aplicación de estas obligaciones ciudadanas. Palomares afirma que se están "sancionando las infracciones que están cometiendo algunos ciudadanos, los que dejan en seres los contenedores sin avisar, los que vierten escombros en los contenedores, con lo que provoca que ese contenedor quede inutilizado, teniendo en cuenta el alto coste que eso tiene para las arcas municipales. Y, en cuanto a la formación y animación, hace bastante poco se hizo formación en cuanto al contenedor marrón", finaliza.