El Ayuntamiento de Algeciras cerrará este miércoles sus dependencias por la borrasca Leonardo

El Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado el cierre de todos sus centros y dependencias municipales durante la jornada de este miércoles, 4 de febrero, ante la situación de alerta naranja emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aaemet) por lluvias persistentes y viento de hasta 100 kilómetros por hora. La medida se adopta siguiendo instrucciones de la Alcaldía-Presidencia y en previsión del “peligro extraordinario” asociado al episodio meteorológico.

Solo permanecerán operativos aquellos servicios considerados esenciales para la ciudadanía y previamente declarados como prioritarios. Serán los jefes de Área quienes determinen el personal imprescindible que deberá acudir presencialmente a su puesto de trabajo.

El edificio principal del Ayuntamiento, ubicado en la calle Alfonso XI, será la única sede municipal que permanecerá abierta de forma garantizada, mientras que el resto de dependencias quedará a criterio de cada responsable de servicio.

El personal municipal desarrollará su jornada en modalidad de teletrabajo siempre que su puesto sea compatible con esta opción y conforme a la normativa vigente.

El Consistorio ha señalado además que, en caso de que la situación excepcional se prolongue hasta el 5 de febrero, se emitirá una nueva comunicación. De no producirse, se entenderá finalizada la situación de emergencia.

La Alcaldía ha solicitado a todas las áreas municipales que trasladen esta información a su personal para garantizar la correcta coordinación durante el episodio de alerta.