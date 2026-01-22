Una avería deja sin electricidad más de 12 horas a 332 clientes de Endesa en las barriada de El Cobre y Los Pastores, en Algeciras

Una avería en los equipos de media tensión que surten de electricidad a las barriadas de El Cobre y Los Pastores ha dejado sin suministro eléctrico a 332 abonados de Endesa en este sector de Algeciras.

La incidencia se produjo alrededor de las 23:50 del miércoles y, desde ese momento, técnicos de la compañía eléctrica trabajan en la reparación de los equipos y restablecimiento del suministro.

Endesa estima que la avería quedará solucionada en torno a las 13:00 de este jueves, más de 12 horas después de producirse el corte de suministro, según ha informado el Ayuntamiento de Algeciras

Además de la falta de fluido energético para las familias y negocios de la zona, el corte de electricidad afecta a la centralita de Radio Taxi Algeciras. La entidad opera este jueves con una única línea de teléfono y con sistema manual, por lo que pueden producirse incidencias a la hora de solicitar los servicios de un vehículo.