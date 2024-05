"¿Por qué no se imponen las penas en grados más elevados a los narcotraficantes?"

“Fiscal jefa”. Así lo indica un cartel azul colocado en la puerta de su despacho, el mismo que ya tenía antes de su nombramiento en el cargo el pasado mes de abril. Aurora Andrés Fernández (Albacete, 1977) se siente cómoda en ese espacio, situado al final de un pasillo abarrotado de estanterías sobrecargadas, y cerca de sus colegas. De los 26 fiscales asignados a Algeciras, 18 son mujeres, entre ellas las cuatro últimas incorporaciones. Es la primera en ejercer en el cargo y esta, la primera entrevista que concede tras su toma de posesión.

-¿Siempre quiso ser fiscal?

-Claramente. Tras terminar Derecho en Granada, donde me mudé con mi familia cuando tenía 13 años, tuve desde el primer momento la visión de que quería ser fiscal. En mi juventud tuve la suerte de conocer a Luis Portero, entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por una cuestión personal de amistad entre las familias. Le admiraba mucho y fue mi mentor. Por así decirlo, se encargó de captarme cuando estaba en la universidad y de enseñarme el amor por la profesión. De hecho, empezó a prepararme para las oposiciones antes de que fuera asesinado por ETA, en el año 2000.

-Aprobó las oposiciones a judicatura y eligió Algeciras.

-Elegí Algeciras como primer destino porque, de todo lo que se ofrecía, era lo que tenía más cerca de Granada. Allí tenía mis amigos, mi familia y mi vida personal. Me vine con la intención de concursar en un año y trasladarme... Y ya voy para 18 años aquí.

-¿Por qué?

-La verdad, no le voy a mentir: Granada es una Fiscalía a la que es muy complicado llegar y, hasta hace tres años, no tuve la oportunidad de pedir el traslado allí. Al final te vas acostumbrando y, si eres feliz en un sitio, no hay razón para moverte. Cuando en 2018 me impusieron la Medalla al Mérito de la Policía Local de Algeciras, dije que era albaceteña de nacimiento, granadina de adopción y algecireña de corazón. Me gusta mucho el carácter de la gente de aquí, trabajo muy a gusto con mis compañeros en la Fiscalía y he ido adaptando mi vida personal a mi vida en Algeciras.

-¿Qué consejo le ha dado su antecesor, Juan Cisneros?

-Sobre todo, que sea yo misma y que tenga confianza en mí, en mi preparación y en mi experiencia, que no tenga miedo a hacer las cosas desde mi punto de vista.

-Su sintonía con Juan Cisneros no significa que vaya a haber una línea de continuidad.

-No necesariamente. En sus más de 15 años al frente de la Fiscalía de Algeciras, Juan [Cisneros] ha desarrollado un trabajo muy importante, pero soy una persona con mucha personalidad y he elaborado un plan de actuación que busca la adaptación de la Fiscalía a las nuevas circunstancias. Lo que está funcionando se quedará como está y las cuestiones que creamos que haya que modificarlas, porque no se adapten a las necesidades o al proyecto que tengo en la cabeza, pues habrá que cambiarlas.

-¿Tiene muchos cambios en mente?

-En principio voy a seguir con las áreas de Seguridad Vial y de Anticorrupción, aunque voy a delegar en otros compañeros algunas cuestiones relativas a ambas. Lo más importante es que se va a potenciar mucho la especialización. Va a haber un refuerzo tanto en la sección Antidroga como en la de Violencia de Género. También se reforzará la de Atención a la Víctimas, con una fiscal al frente de ella con el apoyo de otras dos fiscales, y la de Delitos tecnológicos, los cuales se están incrementando bastante, y que contará con un fiscal de apoyo.

-¿Cómo anda de medios?

-Es un problema importante. En comparación con otras oficinas judiciales, entendemos que la ratio de fiscales y de funcionarios en relación al número de causas que llevamos es muy desproporcionada. Somos ahora 26 fiscales y solo trece funcionarios, más otros cinco en menores.

-¿La puesta en marcha de los tribunales de instancia será la solución? El Gobierno de España y el de Andalucía, PSOE y PP, están de acuerdo en activar esa nueva figura.

-Pues yo, si le digo la verdad, no sé lo que es un tribunal de instancia y creo que nadie lo sabe a ciencia cierta. Te van dando ideas cuando hablas con compañeros, con jueces, pero nadie te concreta exactamente lo que sería un tribunal de instancia. En cualquier caso, todo lo que conlleve una modernización y una agilización de la justicia, y más en este partido jurisdiccional, lo vería muy positivo.

-La idea, por lo que se apunta, es aglutinar varios juzgados en uno solo.

-Sí, sí, se habla de la posibilidad de que sea un tribunal integrado por bastantes jueces, que desapareciera la separación de jurisdicciones y que entre todos se repartiera la instrucción de las causas. No sé cómo se podría trabajar, quizá como una sección de una audiencia entre varios compañeros... Esa es la idea que me transmitían el otro día, pero si le soy sincera no tengo muy claro en qué consistiría y cuál es la idea que tienen los que hablan del tribunal de instancia. Tendríamos que preguntar a sus promotores porque me da la sensación de que conllevaría una reforma legislativa muy importante a escala nacional.

-Supondría también la desaparición de los tres partidos judiciales del Campo de Gibraltar.

-Sí, la idea sería esa: aunar los partidos judiciales en uno solo o en ese tribunal de instancia.

Fiscalía Antidroga

-¿Macarena Arroyo seguirá al frente de la sección Antidroga de Algeciras?

-Sí. Ahora mismo, la sección Antidroga está integrada por cuatro fiscales, más otros dos que hacen labores de refuerzo. Ahora pasarán a integrarse en la sección, lo cual va a ayudar mucho en la tarea.

-¿Hay que endurecer las penas por narcotráfico? La sensación que existe en la calle es que a los narcos se les coge y que a los dos meses están en la calle.

-Bueno, hay algunos delitos para los que, a lo mejor, se podrían endurecer las penas, pero, cuando hablamos de organizaciones criminales, las penas pueden llegar incluso hasta 16 años de prisión. Más que endurecer las penas, habría que hacer una reflexión: ¿Por qué a veces no se imponen las penas en grados más elevados? A veces nos quedamos de la mitad inferior hacia abajo respecto a lo que se prevé en el Código Penal. A lo mejor hay que hacer una reflexión sobre qué tenemos que llevar a juicio. La sensación que usted me comenta se debe a que, por el motivo que sea, bien por la acusación de la Fiscalía o por la valoración de los jueces, tampoco se ha conseguido llevar el margen que nos permite la ley hasta un grado máximo.

-¿Hay conexión entre jueces y fiscales?

-La relación es muy buena, se trabaja de una forma muy fluida y coordinada, dentro de que cada uno tiene sus funciones. Esa buena relación se basa en el respeto a la labor que hace cada uno. Muchas veces, cuando uno inicia una investigación, con la Guardia Civil o la Policía Nacional, y se llega a juicio, a veces no nos sale como pensábamos, se plantean pruebas al final o entran elementos por parte de los abogados defensores. Eso no quiere decir ni que se haya planteado mal la instrucción ni que la Fiscalía lo haya hecho mal.

-La reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal es una tarea pendiente que, justamente, puede resolver muchas de las cosas que ocurren durante un procedimiento y que lo simplificarían.

-Desde mi punto de vista, lo más urgente de esa reforma es que deposite en el Ministerio Fiscal la instrucción de los casos. Esa labor ya la hacemos en cierta manera con las diligencias de investigación previas. Llevamos esperando desde hace muchos años esa ansiada reforma de la instrucción para el Ministerio Fiscal, puesto que, además, sería adaptarla al modelo europeo.

-¿La Audiencia Nacional es muy pacata a la hora de asumir algunos casos? Hay juzgados mixtos de San Roque o de la Línea de la Concepción que instruyen macrocausas de narcotráfico que bien pudieran encajar en las competencias de aquélla.

-En mis 18 años de fiscal, no he tenido contacto con la Audiencia Nacional porque no he llevado materias que estén en su competencia. Cierto es, y así me lo transmiten algunos compañeros, que sí me hablan de un colapso muy grande de la Audiencia Nacional, aunque algunas causas que se han mandado a ella no han planteado ningún problema.

-La presidenta de la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz, Nieves Marina, denunciaba hace una semana en una entrevista con Europa Sur que la colaboración de Marruecos con España en la lucha contra el narcotráfico es cero. ¿Comparte esa opinión?

-Creo que con Marruecos tal vez nos falte un poquito de colaboración. El problema más grande con el que a veces nos encontramos es con la tramitación de las comisiones rogatorias con ese país. Nos cuesta un poco investigar o llegar al fondo de algunas investigaciones, aunque de un tiempo a esta parte observamos una comunicación más fluida que está favoreciendo la cooperación.

-Marina ponía como ejemplo la causa contra Abdellah El Haj y 26 miembros de su banda. Él no puede ser juzgado porque no se le ha detenido en su país.

-Abdellah está en rebeldía y no sabemos si está en Marruecos o dónde está, aunque se presupone que está allí. Hay una orden internacional de detención desde la sección Antidroga de la Fiscalía de Algeciras y, si se produce, se reclamará su extradición a España.

-¿Y Gibraltar? Es una de las grandes lagunas en materia de blanqueo de capitales, ¿no?

-Sí, pero creo el mayor problema viene por ser un territorio perteneciente a Reino Unido, fuera de la Unión Europea. No es un problema de falta de colaboración, sino de que tenemos instrumentos distintos y una manera de trabajar distinta. Gibraltar es un territorio de los que se utilizan para el blanqueo de capitales, aunque donde más blanqueo de capitales existe ahora mismo es en Abu Dhabi (capital de Emiratos Árabes Unidos).

-La Fiscalía General del Estado no pasa por sus mejores momentos después de la reprobación por el Senado de su titular, Álvaro García Ortiz, y de que el Supremo rechazase el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala. ¿Hubiera sido evitable todo esto?

-No lo sé, no le puedo contestar a esa pregunta porque son cuestiones que escapan de mi conocimiento.

-Se acusa al fiscal general de seguir órdenes del Gobierno. ¿Usted se considera con suficiente independencia a la hora de trabajar?

-Es una pregunta que me han hecho muchísimo a lo largo de mi carrera, pero creo que es una inquietud que tienen muchas personas. Me lo han planteado a nivel personal, amigos y familia, y yo le puedo decir clara y abiertamente que jamás, en los 18 años que llevo como fiscal, he sentido ninguna presión, ni de mi jefe inmediato ni de otros superiores. Al contrario, siempre he sentido un respaldo muy importante.

-Usted lleva Anticorrupción. ¿Ningún político le ha tratado de dar un toque de atención?

-Jamás. No creo que se atrevan.

-¿Conoce algún compañero que se haya sentido intimidado?

-No. En la Fiscalía de Algeciras, jamás.

-Llevan causas muy delicadas por tráfico de drogas, con delitos que comportan muchos años de prisión y a veces centenares de millones de euros de multa.

-La verdad es que, en principio, no tenemos tampoco ningún problema... quitando los famosos pinchazos que sufrieron las ruedas del coche del anterior fiscal jefe.

-Su coche está indemne de momento.

-Mi coche está indemne y espero que así siga.