Las asociaciones de Autismo España, Andalucía y Cádiz condenan la agresión a una menor con autismo en Algeciras

Algeciras/La Confederación Autismo España, junto a la Federación Autismo Andalucía y a la Asociación Autismo Cádiz han expresado este jueves su profundo rechazo a la brutal agresión sufrida por una menor con autismo a manos de otra menor que se hizo viral en las redes sociales. Las entidades muestra su total apoyo y solidaridad con la menor y su familia.

En una nota conjunta, las asociaciones recuerdan que existen imágenes de la agresión en la que se muestran cómo una menor propina patadas y puñetazos a la joven autista y la arrastra por el suelo mientras otra persona graba la brutal paliza. Esta grabación se acaba de hacer viral en redes sociales con la autorización de los padres de la menor con autismo. Además, se constata que en la grabación "ha habido otros intervinientes, no autores materiales, pero sí colaboradores necesarios en delitos de odio y en la grabación y difusión del vídeo, lo que es un flagrante delito contra el honor de esta chica que, recordemos, es autista".

"Estas terribles imágenes ponen una vez más de manifiesto que falta aún mucho camino por recorrer para que las personas con autismo gocen de una digna calidad de vida, participando con las mismas oportunidades y en igualdad de condiciones en la sociedad", señalan las asociaciones en una nota.

Los colectivos insisten en seguir trabajando con la Fiscalía de Menores para desarrollar medidas que garanticen la protección a la infancia y a la adolescencia y que hechos tan lamentables como estos no vuelvan a repetirse.

Según se conoció este miércoles, la familia de la menor denunció la agresión en agosto y la Fiscalía abrió diligencias contra la agresora, pero fueron archivadas por ser menor de 14 años. Están abiertas las diligencias contras las otras dos presuntas participantes en los hechos, que tendrían entre 14 y 18 años.

Autismo España, la Federación Autismo Andalucía y la Asociación Autismo Cádiz apelan a la ciudadanía para que se acerque al autismo, conozca mejor la condición y la realidad y necesidades de las personas que la presentan.

"Solo desde el conocimiento de la singularidad y especificidad del autismo se podrán comprender las necesidades de las personas que lo presentan y los apoyos que precisan para llevar una vida plena, dejar a un lado los prejuicios y construir entre todos una sociedad más justa, solidaria y respetuosa con la diversidad", añade el comunicado.

También ha mostrado su "contundente rechazo" a la agresión el Ayuntamiento de Algeciras a través del alcalde, José Ignacio Landaluce, que ha mostrado su total apoyo en nombre de toda la ciudad hacia la víctima y su familia. “Mostramos nuestra repulsa categórica a los hechos acontecidos, que como todos hemos podido ver se han reproducido de forma viral en las redes sociales, por lo que expresamos nuestro rechazo a todo tipo de violencia en general y más aún si cabe contra cualquier persona que sufre autismo”.

“No entendemos, no compartimos y no permitiremos este tipo de violencia, ya que nuestra ciudad es una tierra pacífica, inclusiva, abierta y solidaria, y no nos sentimos representados en absoluto con estos hechos”, añade el primer edil, que apuesta por "la convivencia pacífica, por la tolerancia, la libertad y el respeto". "Como sociedad, tenemos que seguir trabajando por la integración y, sobre todo, por la concienciación y la sensibilización sobre la vida de las personas que sufren Asperger u otras manifestaciones del Trastorno del Espectro Autista. Todos tenemos el reto de seguir implicados construir una sociedad más inclusiva, empática y respetuosa con la diversidad, fuera de todo tipo de violencia, haciendo especial incidencia en la protección a los más vulnerables”, sentencia el regidor.