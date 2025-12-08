La asociación Genesis y la APBA llevan a un grupo de jóvenes al alumbrado de Navidad de Málaga

La Asociación Génesis, de la barriada del Saladillo, ha expresado agradecimiento al Puerto de Algeciras (APBA) por su apoyo económico para que un grupo de jóvenes del barrio participara en la inauguración del alumbrado navideño de la emblemática Calle Larios de Málaga.

El pasado 7 de diciembre, desde las 15:30 hasta la medianoche, los participantes disfrutaron de una "jornada inolvidable" en la ciudad de Málaga. Gracias al apoyo y la colaboración de APBA, los jóvenes pudieron vivir de cerca la magia de la Navidad y conocer de primera mano uno de los eventos más destacados de la temporada en la región.

La Asociación Génesis, resalta la importancia de iniciativas como esta, que ofrecen a los jóvenes experiencias únicas y enriquecedoras, fomentando la convivencia, la cultura y el disfrute de nuevas vivencias fuera de su entorno habitual.

La asociación reitera su profundo agradecimiento al Puerto de Algeciras por hacer posible este viaje y por contribuir al desarrollo social y cultural de la juventud de la barriada del Saladillo.