Arreglada la avería eléctrica en el Hospital Punta de Europa de Algeciras sin "incidencias de gravedad"

Algeciras/Una avería en el cuadro general de baja tensión del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras ha generado en la mañana de este jueves cortes intermitentes del suministro eléctrico que han provocado varias incidencias en la atención a los pacientes, ninguna de ellas de gravedad, según explica el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La avería ha sido solucionada a media tarde.

El SAS afirma que han sido "breves cortes de luz, de no más de 20 segundos", que han provocado "ciertas demoras en la asistencia a pacientes de determinadas especialidades, los cuales, no obstante han sido todos atendidos". Además puntualiza que la "afectación no ha sido gravedad debido a los tres sistemas de alimentación eléctrica que abastecen al Punta de Europa".

El Área de Gestión Sanitaria Oeste ha agradecido a su "excelente equipo" que "haya estado muy pendiente de la incidencia con el único propósito de que afectara mínimamente al hospital", tal y como ha ocurrido.

La interrupción del suministro eléctrico en todo el edificio comenzó de forma intermitente alrededor de las 9:15, cuando la luz iba y venía de manera repetida durante dos horas, hasta pasadas las 11:00, que dejaron de producirse los cortes en el suministro. El personal encargado del mantenimiento del hospital continuó trabajando durante varias horas hasta que, a media tarde, dio por solucionado el desperfecto.

Aunque los quirófanos lograron seguir funcionando gracias a generadores, lo que evitó incidentes graves, el apagón provocó gran desconcierto entre los pacientes y el personal sanitario. Algunas áreas del hospital cuentan con equipos autónomos diseñados para proporcionar energía de manera continua en situaciones de emergencia, pero la falta de información oficial contribuyó a la incertidumbre.