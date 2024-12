Arrabal muestra su satisfacción por el archivo por parte del TSJA de una demanda interpuesta por Landaluce

Algeciras/La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha compartido este miércoles su “satisfacción y alegría” después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya emitido un auto en el que acuerda el sobreseimiento y archivo de la querella interpuesta contra ella por el alcalde, José Ignacio Landaluce, por unas afirmaciones realizadas en Onda Algeciras TV en las que la socialista acusó al primer edil de prometer a un ciudadano un puesto de trabajo en la empresa municipal de limpieza (Algesa) si le votaba.

Arrabal ha indicado que esa frase, "como ha dictaminado el alto Tribunal, se enmarcaba en el contexto de la campaña electoral, prevaleciendo la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor y a la imagen, al tratarse de una crítica política sobre un asunto de interés general, y no de un ataque personal contra la privacidad del dirigente del PP".

La portavoz del grupo municipal socialista insta a Landaluce a “aceptar que ha perdido” y a "empezar a acatar la Constitución en todos sus artículos, no solo en los que le interesan; aceptar las reglas del juego del debate político, desde la lógica discrepancia entre partidos, y dejar ya de una vez de obstaculizar la labor fiscalizadora de la oposición con amenazas y denuncias, porque no nos van a callar".

“Ha quedado demostrado que yo no he mentido, no he calumniado ni he injuriado a nadie, jamás, y no he cometido ningún delito”, afirmó Arrabal tras exponer ante los medios de comunicación varias imágenes de algunas de las "pruebas" que puso a disposición de la Justicia para demostrar que lo de las contrataciones en Algesa es “vox pópuli” en Algeciras, "tratándose además de una empresa pública cuya gestión lleva tiempo seriamente cuestionada, y no únicamente en redes sociales, sino también ante el Tribunal de Cuentas y la Oficina Antifraude".

La portavoz del PSOE recordó que, durante aquel debate en Onda Algeciras, Landaluce fue "incapaz de debatir ni de explicar las ofertas de empleo público por las que se contrata en Algesa y que en lugar de eso decidió irse a los tribunales con la única intención de amedrentar y a la oposición". "Algo que no ha conseguido; es más, ya van dos querellas archivadas, y por lo que debería pedir perdón", según la secretaria general socialista, que está convencida de que "no lo hará, porque les sobra soberbia y les falta humildad, y no soportan perder, y han perdido".

Los pantallazos de Whatsapp, sin denunciar

Arrabal considera "curioso" que el alcalde no reaccionara "con la misma contundencia" tras la difusión en redes sociales de los "famosos” pantallazos de WhatsApp, tras los que hasta Feijóo dijo que no ponía la mano en el fuego por nadie, que ya hablar hablaría otro día".

“Ni Landaluce ni Muñoz son las personas más indicadas para hablar de decoro, y basta ver los últimos plenos para entender a qué me refiero”, indicó Arrabal, por otra parte, en relación a la “interpretación torticera y malintencionada” del auto del TSJA realizada por los dirigentes del PP, a los que acusó de intentar "manipular y engañar con una lectura interesada que no se corresponde con la realidad, ya que las recomendaciones sobre el tono en los debates políticos se incluyen en el texto del auto a nivel general, sin señalar a ninguna persona ni partido en concreto".

Landaluce mostró su "más absoluto respeto" a la resolución del TSJA, aunque mantenía que el comportamiento de Arrabal "no deja de estar fuera de los límites del decoro que debiera imperar en el debate político, tal y como se desprende del contenido del auto del magistrado del TSJA".

Arrabal afirmó que el archivo de esta querella está siendo estudiado por sus abogados, y que no descarta la posibilidad de denunciar lo ocurrido, porque “no se puede estar constantemente poniendo en duda ante los ciudadanos el honor del adversario político, y Landaluce ya es reincidente”.