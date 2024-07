Argentina, cantaora: "Quiero hacer un guiño especial a Paco de Lucía"

Algeciras/Cantaora y cantante de Huelva. Argentina es versátil, camaleónica, con una base artística y una voz que le permite adentrarse con sensibilidad y sentido flamenco por diferentes territorios. Su nuevo disco, que está promocionando, está dedicado a Cuba y lo ha titulado Mi idilio con la Habana, un punto de coincidiendo con Paco de Lucía, a quien quiso conocer en vida y no pudo. Pancho Céspedes, tras compartir experiencia artística con Argentina, confesó que tiene el perfume de los grandes como Camarón y Paco de Lucía, ella es grande y cantar con ella me hace grande".

Más coincidencias. Este año ha participado en el espectáculo El amor brujo de la venezolana Siudy Garrido, una composición de Manuel de Falla que también interpretó a la guitarra el algecireño universal. Todo eso ocurre mientras prepara su participación, en octubre, en la Bienal de flamenco en Sevilla con un espectáculo denominado Sonoridad M, un homenaje a la mujer cantaora desde las primeras hasta las más actuales.

Pregunta.Es la primera vez que actuará en Algeciras.

Respuesta.Tenía muchas ganas desde hace años de poder estar en la tierra del maestro Paco de Lucía. Por fin se van a cumplir esas ganas, esa ilusión que siempre he tenido en mi cabeza. Parto también de que, por desgracia, fui a ver a Paco de Lucía, pero no lo pude conocer porque dije, bueno, hay mucha gente esperando y en otra ocasión, cuando él venga por Huelva, yo vaya a verlo a Sevilla o a otro lado, lo conoceré. Por desgracia, falleció, no lo pude conocer y tengo esa espinita clavada, pero bueno, va a ser un concierto muy especial por muchas razones.

P.Tendrá la oportunidad de demostrar su arte en la ciudad dónde nació.

R.A ver, yo siento que estoy ligada con Paco sin haber estado ligada y sin tener nada de familia ni nada. No sé por qué siento cosas. De hecho, el día del concierto, me están pasando muchas cosas buenas y yo creo que es todo gracias a él. Es como una energía que siento, y voy a explicar por qué digo esto. Tengo una segunda casa, una casa de verano en Ayamonte, que tengo a Castro Marín enfrente de mí. Hay una pedanía de Castro Marín que es Montefrancisco, donde nació Lucía, la madre de Paco. Estuve, estuve. Allí vamos nosotros a comer cada dos por tres. Y un día, hace ya años, paseamos, vamos a conocer el pueblecito, y cuando aparecemos en una placita y vemos una guitarra y dijimos ¿Esto qué es? Paco de Lucía.

P. ¿Qué escuchará su público en el Encuentro Internacional?

R.Flamenco tradicional, con el fandango onubense por supuesto incluido. Haremos un gran recorrido, y además con un guiño especial a Paco. Ya se verá. Ahí estoy estudiando, y ensayando, todo para esta ocasión. Aparte, estoy abierta peticiones, porque todos los conciertos hay gente que me pide Idilio, porque hay personas que me conocen por ese vídeo, y me vienen a ver y lo quieren escuchar.

P.El flamenco se ramifica en muchas músicas.

R.Al flamenco le sientan bien todos los géneros. No soy la primera que hace incursiones en otros géneros musicales, porque ya en su momento, que si Caracol, que si Enrique Morente, el Lebrijano, Camarón, en fin, no soy la única ni voy a ser la última. Es verdad que nosotros hemos elegido una música muy profunda, muy difícil de entender para el gran público que tiene alto contenido de sentimientos. Parece que sobre todo hoy día la gente no está preparada para eso, y es como más frívola la gente joven sobre todo, más de lo que sea. Entonces parece que cuesta enganchar a los jóvenes por eso, por la naturalidad, por la verdad que tiene el flamenco. Pero fuera de España, el flamenco, las tres disciplinas, el cante, el baile o el toque, gusta muchísimo.

P.En el X Encuentro la mujer artista tiene mucho protagonismo.

R.Este es el siglo de la mujer. Siempre han existido más hombres que mujeres. Hubo una época en la que el cante de la mujer estuvo así como de moda, hace ya años, pero bueno, siempre hemos demostrado que la mujer que ha estado ahí, ha estado a la sombra, pero, por ejemplo, desde Pastora Pavón, que fue merecedora para mi punto de vista, para el de muchos, de la Llave del Cante, pero yo creo que por ser mujer a lo mejor no se la dieron en su momento, no lo sé. Creo que hay que seguir luchando, que hay que seguir rompiendo barreras, aunque yo, sinceramente, nunca he sentido por parte del hombre rechazo, nunca he sentido machismo ni nada de eso.

P.¿Qué disposición debe llevar el público a su concierto?

R.Siempre se dice que soy una experiencia. A mí no me gusta decir eso porque yo no tengo por qué venderme así, pero sí es verdad que el que no venga se lo va a perder porque lo vamos a disfrutar. No solamente me va a escuchar a mí ni me va a disfrutar a mí, sino que va a disfrutar de mis compañeros, porque llevo lo mejor de lo mejor. Me pongo como público y lo que me gustaría a mí ver es algo que me sorprendiera.

P.Pensar como público para conectar.

R.Una vez que yo conecte, que ya, digamos, sea recíproco, que tú me das, yo te doy, ya está el público en el bolsillo y ya va todo adelante. Pero eso lo tengo yo que currar, lo tengo yo que trabajar. Ha habido públicos que son muy respetuosos, que no decían hola y no decían nada, pero claro, al final se ponen de pie y digo, esta es la respuesta. O sea, esto es que yo me he dejado aquí la piel y el público lo ha entendido y me lo está agradeciendo de esa manera.