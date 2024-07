La app para alertar de incidencias en Algeciras funciona, pero con múltiples fallos

Algeciras/Si bien Gecor, la aplicación móvil contratada por el Ayuntamiento de Algeciras para que los ciudadanos notifiquen incidencias en la vía pública, funciona, lo hace con múltiples fallos que convierten el trámite en una misión casi imposible, sobre todo si el usuario no es muy ducho en el manejo de las nuevas tecnologías.

El primer escollo se produce para acceder a la app, pues una de las opciones disponibles no funciona: la de crear una cuenta mediante un correo electrónico y una contraseña. Para ello, teóricamente, debería recibirse en el mail elegido un enlace de activación que jamás llega. "¡Ups! El usuario está desactivado", avisa la pantalla y nada más puede hacerse.

Mensaje de "¡Ups! El usuario está desactivado" en la pantalla de login.

Por tanto, quedan dos vías para entrar en la plataforma: iniciar sesión con Facebook o Google. Estas dos opciones funcionan la mayoría de las veces, aunque periodistas de esta redacción han comprobado que también puede aparecer un mensaje del tipo: "¡Ups! No es posible conectar con el servidor. Por favor, inténtelo más tarde". Cuestión de suerte.

Mensaje de "¡Ups! No es posible conectar con el servidor. Por favor, inténtelo más tarde".

En caso de lograr acceder en Gecor, se abre una pantalla con los servicios que ofrece la aplicación, entre ellas notificar una incidencia ciudadana o acceder a información municipal.

Al notificar una incidencia, también pueden producirse errores a la hora de adjuntar una fotografía de la galería del móvil. De hacerlo, de nuevo saldrá un tedioso mensaje que dice: "Atención. Hubo un error al enviar esta incidencia" durante el último paso del proceso. De nuevo, hay que echarle imaginación y, en vez de subir una fotografía ya existente, hay que sacar una imagen al momento a través de la cámara del teléfono. Entonces sí que podrá tramitarse la reclamación.

Nada es imposible, pero sí muy complejo.

Mensaje de "Atención. Hubo un error al enviar esta incidencia" durante el último paso del proceso.

Algunos vecinos de Algeciras piden ayuda a través de las redes sociales para superar los errores de la aplicación. Es el caso, por ejemplo, de Lorena Carmona Rodríguez, que quiere denunciar el mal estado de una acera que da acceso a la Venta Peña en la avenida de la Diputación. "Los vecinos tenemos que andar con mil ojos para no sufrir accidentes y no me quiero imaginar el calvario de las personas con movilidad reducida", ha escrito en Facebook después de naufragar en el uso de Gecor.

Mensaje de Lorena Carmona a través de Facebook.

Esta aplicación contó con un presupuesto de alrededor de 48.000 euros, IVA incluido, cofinanciado al 80% por el fondo europeo de desarrollo regional en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi). El proyecto perseguía, según el Consistorio, facilitar la comunicación entre los vecinos y el Ayuntamiento, mejorar la respuesta a las incidencias urbanas y promover la transparencia y la participación ciudadana dentro del plan Algeciras Smart City, aprobado en agosto de 2018. La herramienta tenía que estar funcionando desde el 30 de octubre de 2023.

Sin embargo, este lunes, y en una respuesta al PSOE, la teniente de alcalde y delegada de Urbanismo y Fondos Europeos de Algeciras, Yéssica Rodríguez, declaró que la app llevaba funcionando dos meses, es decir, desde el pasado mayo, unos siete meses más tarde de lo previsto. La edil también señaló que desde su puesta en marcha eran "muchas las comunicaciones" que habían recibido por parte de vecinos de la ciudad, "muchas de ellas ya solucionadas, y algunas en vías de solución". Por su parte, los socialistas reclamaban al equipo de gobierno municipal “dar explicaciones públicas” sobre el porqué del “retraso” en la puesta en marcha de la referida aplicación móvil.