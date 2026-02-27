Aparece un delfín muerto en la playa de Sobrevela y el Ayuntamiento de La Línea activa el protocolo medioambiental

El Ayuntamiento de La Línea ha activado el protocolo de actuación medioambiental tras la aparición de un delfín sin vida en la playa de Sobrevela, localizado durante la jornada de este jueves por el personal de mantenimiento del departamento de Playas mientras realizaba labores rutinarias en la zona.

El concejal delegado de Playas, Rafael León, ha explicado que el hallazgo se produjo de manera accidental y que, una vez detectado el cetáceo, los operarios municipales avisaron de inmediato al servicio de emergencias 112, siguiendo el procedimiento establecido para este tipo de incidencias.

Siguiendo las instrucciones de los agentes de Medio Ambiente, el cuerpo del animal fue trasladado varios metros tierra adentro, fuera del alcance de la marea, con el fin de preservar su estado para la posterior inspección técnica y la recogida de datos que permitan esclarecer, en la medida de lo posible, las causas de la muerte.

La Delegación de Playas ha contactado con la empresa zoosanitaria adjudicataria, que tiene previsto realizar el traslado del cuerpo durante la jornada de este viernes para su correcto tratamiento, conforme a la normativa vigente en materia sanitaria y ambiental.

El Ayuntamiento se ha subrayado la rápida intervención de los servicios municipales y la coordinación con los distintos organismos implicados para garantizar una respuesta eficaz, priorizando la seguridad de los usuarios de la playa y la protección del entorno natural.