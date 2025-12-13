Apagón en las luces de Navidad de la calle Convento de Algeciras

Las luces de Navidad instaladas en la calle Convento, una de las principales arterias del centro de Algeciras, han sufrido este sábado por la noche un apagón coincidiendo con las fuertes rachas de viento y condiciones adversas que afectan a toda la comarca por el temporal.

El fenómeno se ha producido en plena temporada navideña, justo después del encendido oficial del alumbrado extraordinario de la ciudad, que tuvo lugar hace apenas unos días en diferentes puntos de Algeciras en un acto multitudinario con la participación de vecinos y autoridades locales.

Todo indica a que las intensas rachas de viento registrados este sábado han podido causar daños en alguna instalación eléctrica del tendido que alimenta las luces de la calle Convento, provocando que varias piezas del alumbrado se quedaran completamente a oscuras durante al menos parte de la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene alertas por viento y lluvia en toda la zona del Estrecho, que vienen acompañando al temporal que ha generado múltiples incidencias en el Campo de Gibraltar.

Las autoridades han apelado a la prudencia y recuerda a la población que se mantenga alejada de zonas con cables u objetos susceptibles de desprenderse con el viento hasta que se completen las labores de revisión.