Una anciana de la Ermita, contra el Ayuntamiento de Algeciras: "He llamado muchas veces y no reparan la acera"

Algeciras/María Pilar Cobo es una vecina de 87 años residente en la Ermita , en Algeciras, que lleva años denunciando el mal estado en el que se encuentra el acerado del Camino de la Ermita. Con movilidad reducida, apenas si sale de su casa andando, pero a sus dificultades físicas se une el mal estado de las aceras existentes en torno a su domicilio, sin que el Ayuntamiento de la ciudad le dé una solución.

Hace unos 15 días remitió un escrito al Ayuntamiento y, desde el área de Vías y Obras se comprometieron a arreglar la situación. "Esta mañana he llamado y me pasan de una delegación a otra. Al final me dicen que es un tema de Parques y Jardines", añade María Pilar Cobo, que en su carrera profesional fue enfermera en los hospitales Punta de Europa, en Algeciras, y La Línea.

Cobo insiste en que son varios los vecinos que ya se han caído en la calle y el administrador de fincas también ha realizado varios escritos al Consistorio. "Nos dan la callada por respuesta", se queja.

Según describe, las raíces de los árboles han levantado las baldosas de la calle al penetrar debajo de ellas, lo que obliga a extremar la precaución al caminar por ese tramo. Además, coincide con el punto en el que se encuentran los contenedores de basura, por lo que supone un punto de mucho tránsito.

"Tendré que contratar a alguien solo para que me recoja la basura", indica la anciana

La posición de los contenedores también está en la denuncia, ya que se encuentran junto a la línea de carretera para facilitar su recepción por los camiones de recogida. Eso obliga a bajar el escalón que forma el bordillo de la acera antes de llegar a ellos.

Cobo señala que lleva mucho tiempo sin salir de casa por un accidente doméstico y la basura la tira una persona que tiene contratada para la limpieza en su casa. No obstante, apunta que en breve dejará el servicio y no sabe cómo va a hacer para tirar la basura. "Tendré que contratar a alguien solo para que me recoja la basura", indica la anciana, que ha perdido la visión en un ojo.