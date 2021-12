La algecireña Tatiana Delalvz lanza su nuevo sencillo: 'Qué quiere'

Elegante, sensual y pensado para romper barreras. Así es Qué quiere, el nuevo sencillo de algecireña Tatiana Delalvz. Sin perder su esencia del sur, y con una cuidada producción que corre a cargo de Moncho Chavea, Tatiana Delalvz vuelve a hechizar con su voz en una canción destinada a que no dejes de cantar y bailar. El estribillo es tan electrizante que se te meterá en el cerebro y no podrás dejar de repetirlo.

Tatiana hace de nuevo un guiño al colectivo LGTB, mostrando una historia de amor entre dos chicas, reflejado a la perfección en el video clip realizado por Mario Ruíz de Krea Film Producciones.

Amor y libertad unidos en una canción con un ritmo trepidante con la fuerza y energía a la que Tatiana Delalvz ya nos tiene acostumbrados.

Nacida en una familia de artistas, Tatiana Delalvz es artista desde la cuna. La música y el baile corren por sus venas. Su madre, Mercedes Alcalá es una conocida bailaora con 40 años de trayectoria a sus espaldas. Su tía Rocío Alcalá es una cantaora multipremiada con reconocimientos en festivales tan importantes como el Internacional Del Cante de las Minas, Mairena del Alcor, etc. La ascendencia artística de Tatiana Delalvz no para, como su abuela bailarina, su abuelo cantaor, tíos y primos guitarristas… Y evidentemente no podía ser de otra forma que habiendo bebido desde su nacimiento de estas fuentes de talento y expresión artística, Tatiana Delalvz se empapara de todo este arte para aunarlo en un estilo propio, fusionando en su forma de hacer y entender la música todas estas disciplinas con las que creció.