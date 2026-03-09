Algeciras pone rostro al talento femenino con tres reconocimientos del 8-M

El Ayuntamiento de Algeciras ha conmemorado este lunes el Día Internacional de la Mujer con el acto institucional Mujeres que inspiran, en el que han sido reconocidas la magistrada María José Sanz Alcázar, la escritora Nieves Buscató Gómez y la jurista y directiva Pilar Cañete Pérez por su trayectoria profesional y su aportación a la ciudad.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, destacó que las tres homenajeadas “representan la determinación y la decisión por construir su propio futuro y mejores futuros para todos” y subrayó que se han convertido en referentes en sus respectivos ámbitos. El regidor señaló que las galardonadas encarnan valores como la honestidad, la responsabilidad, la dedicación y la entrega, cualidades que, según indicó, “las convierten en pilares de nuestra sociedad y en ejemplo para las nuevas generaciones”.

Trayectoria en la justicia

Una de las distinciones recayó en María José Sanz Alcázar, magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia de Algeciras desde el 20 de junio de 1997. Con más de tres décadas de carrera judicial en la ciudad, el alcalde destacó su brillante trayectoria y su capacidad para construir un equipo de trabajo cohesionado al servicio de la justicia.

Recientemente, la magistrada recibió la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, una de las principales condecoraciones del ámbito judicial en España.

En su intervención, Sanz agradeció el reconocimiento y destacó la acogida que siempre ha recibido en la ciudad:

“Quería dar las gracias a esta ciudad que ha sido conmigo tan generosa desde el primer momento que llegué aquí”, afirmó, subrayando además que a lo largo de su vida ha tenido la fortuna de estar rodeada “de mujeres extraordinarias”.

Cultura y literatura con sello algecireño

El segundo reconocimiento fue para Nieves Buscató Gómez, escritora, gestora cultural y figura destacada del panorama cultural algecireño. Nacida en Algeciras en 1948, desarrolló desde joven una fuerte vocación por la lectura y la escritura que retomó plenamente tras criar a su familia. Buscató es cofundadora y presidenta del Grupo Cultural Academus, desde el que ha impulsado recitales de poesía, representaciones teatrales y numerosas iniciativas culturales. Además, ha participado en radio y televisión, forma parte del Grupo Internacional de Mujeres Poetas y ha publicado varias obras, entre ellas Armonía, Diálogos con mis ángeles, El libro blanco, Cosas de críos o Rejas rotas.

Durante el acto, la autora agradeció emocionada el galardón y dedicó el reconocimiento a las personas que han formado parte de su trayectoria: “Estoy muy agradecida y muy ilusionada por este premio. No me lo esperaba porque yo solo trabajo por amor al arte”, señaló.

La escritora cerró su intervención recitando un poema dedicado a su marido fallecido, con versos en los que expresó que “aunque no esté, siempre estará conmigo”, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Una voz del Campo de Gibraltar en la industria

El tercer reconocimiento fue para Pilar Cañete Pérez, secretaria general de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), una de las voces más influyentes del sector industrial de la comarca. Nacida en el municipio cordobés de Luque en 1969, llegó a Algeciras con apenas una semana de vida. Se formó en los colegios Huerta de la Cruz y Salesianos antes de estudiar Derecho en Jerez y comenzar su carrera profesional como abogada. Durante más de tres décadas ha desarrollado una trayectoria vinculada al tejido industrial del Campo de Gibraltar, 12 de ellos al frente de la secretaría general de la AGI, desde donde representa a un sector que da estabilidad laboral a miles de familias vinculadas a las grandes industrias y al puerto.

En su discurso, Cañete expresó el orgullo que supone recibir este reconocimiento en la ciudad donde ha desarrollado su vida: “Para mí es un orgullo ser mujer inspiradora en mi ciudad, Algeciras”, afirmó. La jurista recordó algunos de los momentos más significativos de su vida en la ciudad, desde los paseos infantiles por la playa del Rinconcillo hasta su etapa escolar y profesional, subrayando que “Algeciras ha sido el escenario de todos los momentos importantes de mi vida”.

Durante el acto, la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Paula Conesa, dio lectura al manifiesto institucional del Ayuntamiento con motivo del 8 de marzo, en el que el Consistorio reafirmó su compromiso con la igualdad real entre mujeres y hombres y con el impulso de políticas públicas que favorezcan la conciliación, la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género.

A lo largo del acto tuvo lugar la lectura de varios fragmentos literarios a cargo de dos jóvenes miembros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) a través de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+); así como por parte de Andrea López, representante de la Federación de Asociación de Mujeres Gitanas Fakali.