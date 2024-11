Landaluce pregunta a Renfe cuándo sustituirá los trenes Intercity que cubren la ruta Algeciras-Madrid

Algeciras/El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se pregunta si Renfe tiene previsto cumplir con la renovación de los trenes Intercity que cubren la ruta directa entre Algeciras y Madrid por tres trenes Alvia de la serie S730 procedentes de Galicia, como prometió el ministro de Transportes, Óscar Puente, hace unos meses, y que estaba previsto llevarse a cabo este mes de noviembre.

El regisor pide que se aclare la fecha en la que se va a llevar a cabo esta urgente sustitución, ya que “estamos viviendo episodios complicados en la conexión ferroviaria que une el Campo de Gibraltar con Madrid, como pudimos ver en las últimas lluvias con vagones que se mojaban e incluso se inundaban, a lo que se unen mayores retrasos”, afirma.

Además, el primer edil destaca que “Algeciras es la décima ciudad de Andalucía, posee el puerto más importante del Mediterráneo y forma parte de uno de los polos industriales más importantes de España, por lo que es necesario que se invierta de forma real en la modernización y electrificación de esta línea férrea". "No podemos permitirnos perder competitividad y capacidad de crecer, ya que se está jugando con el futuro económico del Campo de Gibraltar y con el de muchas familias”, indica Landaluce.

El alcalde también demanda que se vuelvan a ofrecer dos trenes directos con la capital, ya que hace unos meses Renfe tomó la decisión de eliminar el tren Intercity que llegaba a la ciudad por la noche, dejando solo uno en la mañana "con la consiguiente reducción de los servicios públicos para los ciudadanos de la comarca y la pérdida de categoría de la estación de Algeciras a nivel nacional". También requiere la empresa pública Renfe que ponga en marcha nuevas promociones y aumente las plazas ofertadas para la campaña de navidad, "que es un momento en que la comarca reciben una gran cantidad de visitantes".

Autopista ferroviaria

En el contexto de las infraestructuras, el alcalde algecireño reclama al Gobierno que las obras que se ejecuten en el marco de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza comiencen a ser llevadas a cabo en Andalucía, o bien se realicen de manera simultánea en las dos partes del trazado, y no solo desde Madrid hacia arriba. “Todas las inversiones que se lleguen en este sentido serán siempre bienvenidas, pero no podemos correr el riesgo que los trazados, por ejemplo, desde Sines o Valencia hasta Madrid, y de ahí hacia arriba, estén adecuados mientras que el eje andaluz queda apartado de estas actuaciones, porque podría llegar el momento de que Andalucía no fuese necesaria para el transporte de mercancías, y eso no se puede ni plantear, ni permitir”.

“Hace falta que se actúe de una forma efectiva para dar respuesta a las necesidades del sector del transporte de mercancías que opera en Algeciras y ofrecer las máximas garantías para la conectividad entre el puerto más importante de España y la principal zona logística de nuestro país, como es Zaragoza”, considera Landaluce.