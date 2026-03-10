El abandono convierte a las murallas medievales de Algeciras en un reclamo turístico perdido

El Complejo Arqueológico de las Murallas Medievales de Algeciras, ubicado en la avenida Blas Infante, sufre un preocupante estado de dejadez que ha encendido las alarmas de Izquierda Unida. Basura acumulada, suciedad y falta de mantenimiento cotidiano han convertido este emblemático espacio en una imagen vergonzosa para residentes y turistas.

“Parece imposible que el equipo de gobierno del PP sea capaz de hacer una política de mantenimiento urbano mínimamente aceptable”, denuncia con indignación la coordinadora local, Purificación Alonso. La líder de la federación de izquierdas recuerda a través de una nota de prensa difundida este martes que estas alertas no son nuevas, y que ante denuncias previas, el Ayuntamiento suele limitarse a limpiezas puntuales, sin instaurar un plan permanente de conservación.

El complejo, construido entre 1279 y 1285 bajo el dominio meriní, incluye una muralla defensiva de cien metros, varias torres bajomedievales, un antemuro de tapial y un foso de seis metros atravesado por un puente hacia la Torre Puerta de Gibraltar o Puerta del Fonsario. Durante siglos, estas murallas han sido testigos de la historia de Algeciras: desde la destrucción ordenada por el sultán nazarí Mamad V en 1379 hasta la reconstrucción tras la llegada de nuevos pobladores en 1704.

A pocos metros del conjunto, el Centro de Interpretación de la Cultura Andalusí (CICA) permanece cerrado, dejando sin vida un proyecto que antaño ofrecía exposiciones, recursos interactivos, biblioteca y actividades educativas. “Era un espacio que debía crecer y consolidarse como reclamo cultural y turístico, pero hoy se ha convertido en un erial”, lamentan desde IU.

El Centro de Interpretación de la Cultura Andalusí, junto a las murallas, cerrado desde hace años.

Purificación Alonso subraya que esta dejadez transmite una mala imagen a los visitantes y reclama una actuación urgente antes de Semana Santa, así como un dispositivo permanente de mantenimiento que preserve este patrimonio cultural. “La descomposición del gobierno de Landaluce tiene consecuencias lamentables en la gestión de la ciudad”, concluye.

A pesar de que en septiembre de 2025 se realizaron labores de limpieza, y de los planes municipales anunciados desde 2020 para restaurar las murallas, la falta de ejecución mantiene el complejo en un estado de abandono que preocupa a vecinos y expertos. Los algecireños sueñan con un futuro en que estas murallas no solo se conserven, sino que se integren en un gran anillo verde junto al parque María Cristina y otros espacios urbanos, recuperando la memoria histórica de la ciudad y su atractivo turístico.