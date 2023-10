Vecinos de Algeciras piden al Ayuntamiento que arregle las aceras de la ciudad

Vecinos de Algeciras procedentes de distintas barriadas de la ciudad han enviado en los últimos días a la redacción de Europa Sur correos con fotografías adjuntas donde reclaman al Ayuntamiento que arregle las numerosas aceras rotas que hay en el municipio.

Se trata de las calle Aníbal, mas conocida como callejón de la vieja, Emilio Santacana, Muñoz Cobos, Río y varias vías de La Ermita.

"Lo anecdótico de esta acera es que tenga alguna baldosa entera", denuncia el vecino de la calle Aníbal, "sobre todo cuando enfilamos hacia el antiguo restaurante Casa Miguel, todo lleno de grietas y socavones, una tortura para el peatón que es usuario de la plaza de abastos".

Sobre los alrededores del colegio de La Inmaculada, en La Ermita, escribe un residente: "Por aquí pasan cada día muchos padres con niños. He mandado las fotos al Ayuntamiento y no me han contestado. Las aceras rotas llevan años así", lamenta este lector.

Obra en Agentes Comerciales

Por el contrario, el Ayuntamiento de Algeciras ha arreglado la pasada semana el socavón de la calle Agentes Comerciales, que también fue denunciado en este periódico a mediados de septiembre.

Precisamente, el Ayuntamiento de Algeciras se encuentra actualmente inmerso en un proceso de adquisición, instalación y puesta en marcha de una herramienta digital para alertar sobre incidencias y desperfectos en las calles de la ciudad. Esta app para teléfonos móviles cuenta con un presupuesto de 48.400 euros, IVA incluido, cofinanciado al 80% por el fondo europeo de desarrollo regional en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi).

Antes del 30 de octubre, la aplicación debería estar en funcionamiento.

*Si tiene alguna denuncia que realizar sobre el estado de su barrio, háganosla llegar con una foto y una breve explicación a: redaccion@europasur.es