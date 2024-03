“Vamos a ver modelos que van a hacer que la experiencia de aprender un idioma sea más natural”

Mariano Felice, experto en IA y procesamiento del lenguaje natural (PLN). Investigador Sénior y Científico de Datos para la Evaluación y el Aprendizaje de Idiomas en el British Council.

¿Qué le hizo interesarse por la inteligencia artificial (IA) y el procesamiento del lenguaje natural (PLN) en el aprendizaje y la evaluación de idiomas?

De pequeño siempre tuve fascinación por los idiomas, en la universidad descubrí la inteligencia artificial y me atrapó. Me parecía increíble lograr que una máquina hiciera cosas que requerían razonamiento. Luego, cuando me enteré de que el PLN era una disciplina y que me permitía combinar la inteligencia artificial con mi interés por los idiomas, dije “esto es lo mío”.

El rumbo hacia el aprendizaje y la evaluación de idiomas viene dado, en parte, por mi propio interés, no sólo en los idiomas sino en la educación en general. Con padres docentes y varios maestros inspiradores, creo que estaba un poco escrito que iba a terminar trabajando en el sector educativo. En suma, haber sido becado para hacer un doctorado dentro de un grupo de PLN dedicado al aprendizaje y evaluación de idiomas terminó de definir mi interés.

¿Cuál es la contribución del reciente foro internacional “New Directions” en el ámbito de la ética desde el diseño de la IA en la evaluación lingüística?

Las contribuciones de “New Directions” han sido dar pautas claras de cómo deben encararse las cuestiones éticas en el desarrollo de los sistemas y dar ejemplos concretos de qué sucede si no se respetan esas normas. Además, hemos mostrado el marco de trabajo que utiliza el British Council para garantizar un diseño y uso ético de las nuevas tecnologías.

En el programa de investigación del British Council, “The Future of English: Global Perspectives”, se indica que la certificación de idiomas continuará siendo fundamental para avalar las destrezas lingüísticas de los candidatos, consolidada también como un requisito por sistemas educativos y laborales alrededor del mundo. Aunque el tipo de pruebas continuará evolucionando para reflejar con mayor autenticidad las nuevas exigencias sociales y cognitivas de la comunicación en el mundo real. ¿Cómo está trabajando el British Council para que sus pruebas midan y evalúen mejor la habilidad comunicativa del candidato?

Además de realizar un riguroso proceso de diseño y validación de nuestros exámenes, siempre estamos en la búsqueda de nuevas formas de evaluar las competencias comunicativas que se dan en entornos cada vez más novedosos. Antes no escribíamos emails, ni usábamos redes sociales, ¡ni hablábamos con un chatbot!

Desde el British Council intentamos siempre brindar una experiencia de aprendizaje y evaluación moderna pero confiable. En ese sentido, uno de nuestros proyectos más innovadores y ambiciosos es justamente una nueva plataforma de evaluación de habilidades comunicativas apoyada en los últimos avances de la IA. Es un tipo de evaluación que hemos denominado “Interacción Dinámica Adaptativa”, una nueva forma de evaluar las destrezas comunicativas mucho más ágil, atractiva y natural. Detrás hay un enorme equipo interdisciplinario que lo hace posible.

También en la investigación del British Council “The Future of English: Global Perspectives” se indica que la IA tiene el potencial de promover un aprendizaje menos intrusivo y más diverso; una propuesta especialmente atractiva para los alumnos que no se adaptan fácilmente a los sistemas actuales debido a diferencias de desarrollo, físicas o psicológicas. ¿Qué aspectos se han de tener en cuenta para diseñar un examen de inglés “inclusivo”? ¿cómo el British Council diseña/desarrolla sus exámenes para dar respuesta a esta diversidad?

Nuestro concepto de “inclusión” es multidimensional y tiene en cuenta cuestiones que van desde la carga cognitiva de los ejercicios de un examen, pasando por los medios de evaluación y adaptaciones necesarias, hasta cuestiones de sensibilidad cultural. Todas nuestras evaluaciones, desde las que van en papel hasta las que usan tecnología interactiva, se someten a un cuidadoso proceso de control de calidad mediante el cual nos aseguramos de que cumplen con los estándares requeridos, no sólo los dictados por la legislación vigente sino también por nuestros propios valores. El British Council tiene un equipo exclusivamente dedicado a hacer cumplir los estándares de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en todo lo que hacemos.

En la conferencia “New Directions”, en la sesión “Lecciones emergentes en IA, ética y evaluación”, se dijo que “la IA está ya en los colegios y está puntuando”. ¿Qué consideraciones se han de tener en la fase del diseño de pruebas para evaluar a niños y adolescentes? ¿son las mismas que para el resto de las pruebas o existen consideraciones adicionales? ¿cómo se diseña un examen de inglés para públicos de estas edades?

El diseño de exámenes para niños y adolescentes requiere de particular atención a cuestiones relativas al desarrollo cognitivo, temáticas a abordar y a la protección del bienestar del individuo. Si bien estas cuestiones siempre se tienen en cuenta, son particularmente importantes para este grupo etario.

Los exámenes se realizan a partir de guías que establecen cómo debe diseñarse el contenido, desde qué tipos de ejercicios son apropiados hasta qué temas o vocabulario evitar. Además, este contenido debe ajustarse a ciertos parámetros que van en relación al nivel de inglés para el cual se construye el examen. De esta forma, sabemos qué longitud y complejidad deberían tener los textos, qué construcciones gramaticales podemos usar y qué habilidades lingüísticas evaluar. Nuevamente, los controles de calidad se encargan de asegurar de que estos requisitos se cumplen antes de lanzar el examen.

Finalmente, en caso de los niños, no podemos dejar de lado el componente lúdico, que hace más amena la evaluación. Un excelente ejemplo es nuestro más reciente Primary English Test, un examen interactivo para niños en edad escolar que evalúa competencias lingüísticas mediante IA siguiendo la historia de unos divertidos personajes en un entorno visual muy atractivo.

¿Cuáles son los desafíos o limitaciones a los que se enfrentan los desarrolladores al implementar la IA en la evaluación de idiomas extranjeros?

¡Muchísimos! Evaluar habilidades lingüísticas requiere de un tipo de razonamiento que es inherente al ser humano, más allá de que hayamos visto avances impresionantes en el campo del PLN. El uso creativo del lenguaje, cuestiones pragmáticas, ideas abstractas, el sentido común, la flexibilidad para no perderse en el discurso y la ambigüedad son sólo algunos ejemplos.

La mayoría de los sistemas de puntuación automática, por no decir todos, no superan aproximadamente el 80% de exactitud. Es decir que un 20% de las evaluaciones no obtienen el puntaje esperado. Claramente, ahí hay algo que las máquinas aún no han aprendido a resolver y es algo que me intriga y, por momentos, frustra.

¿Cuál es la visión a largo plazo en cuanto al uso de la inteligencia artificial en la enseñanza y evaluación de idiomas extranjeros, y cómo se alinea esto con los objetivos educativos globales?

Creo que vamos a ver modelos cada vez más capaces, que van a hacer que la experiencia de aprender un idioma sea cada vez más natural. Imagino sistemas mucho más adaptativos y personalizables, en línea con los intereses del usuario y sus capacidades de aprendizaje. Posiblemente, como una especie de asistente que nos vaya empujando a aprender un poquito más cada día, como un amigo extranjero con el que podemos hablar en cualquier momento. Quizás esto también implique el fin de las evaluaciones como las conocemos hasta ahora, ya que este amigo virtual seguramente tenga una mejor apreciación de nuestro nivel de idioma que lo que pueda decir un examen en un momento dado. También considero que las cuestiones éticas tomarán más protagonismo a medida que los usuarios comprenden más y mejor el funcionamiento de los modelos de IA y sus implicancias.

En cuanto a objetivos educativos globales, creo que la IA contribuirá al acceso universal a la educación, dando mayores oportunidades a quienes se veían limitados por razones económicas. Además, las capacidades adaptativas de los sistemas podrán ayudar a nivelar las diferencias individuales en el aprendizaje, promoviendo la equidad y la inclusión. Las políticas públicas serán esenciales para garantizar el acceso a estos recursos por parte de la población.